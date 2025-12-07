Son Mühür- Maç sonrası değerlendirmesinde genç futbolcunun sahadaki varlığını yeterli bulmadığını dile getiren Çelikler, Kerem Aktürkoğlu’nun takım oyununa yeterince katkı vermediğini savundu.

Çelikler, “Kerem Aktürkoğlu’nun artık ciddi şekilde eleştirilmesi gerekiyor. Sorumluluk almıyor ve oyunun ağırlığını taşımıyor.” ifadelerini kullanarak tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

“Etkisiz bir oyun profili çiziyor”

Deneyimli yorumcu, Kerem’in Fenerbahçe gibi şampiyonluk hedefi bulunan bir takımda daha yüksek seviyede liderlik göstermesi gerektiğini vurguladı.

Aktürkoğlu’nun sahadaki etkinliğinin yetersiz olduğunu söyleyen Çelikler, “Sahada fark yaratması gereken bir oyuncu ama performansı giderek düşüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Fenerbahçe yarışta böyle oyuncularla zorlanır”

Fenerbahçe’nin zirve mücadelesi verdiğini hatırlatan Çelikler, takımın bu süreçte her oyuncudan üst düzey katkı beklediğini belirtti. Kerem Aktürkoğlu’nun özellikle kritik maçlarda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini ifade eden Çelikler, performansın takımın genel oyununa da etki ettiğini kaydetti.