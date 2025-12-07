Galatasaray’ın 2024/2025 sezonu ara transfer döneminde Genk’ten 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı-kırmızılılarda bekleneni verememiş ve sezon başında 2025 sonuna kadar Vasco da Gama’ya kiralanmıştı.

Kiralık sürecinin son ayına girilirken, Kolombiyalı stoperin Brezilya macerası uzamaya çok yakın.

Vasco’nun şartları belli: Yeniden kiralama ve satın alma opsiyonu

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Vasco da Gama, Cuesta için iki seçeneği değerlendirmeye aldı:

1 yıl kiralama: 1.5 milyon euro

Bonservisi satın alma: 5.75 milyon euro

Kulübün, özellikle teknik heyetin memnuniyeti nedeniyle bu formüllerden birine sıcak baktığı belirtildi.

Cuesta: “Vasco’da mutluyum, ailem de öyle”

Globo’ya konuşan Carlos Cuesta, görüşmelerde ilerleme olduğunu doğruladı ve ilk kez geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı:

“Sözleşmem Aralık sonuna kadar devam ediyor ve uzatma ihtimali var. Vasco’da mutluyum. Hem Vasco hem de Galatasaray ile iletişim çok doğrudan ve çok basit. Her şey önceden söylendi. Uzun süre kalabilmem için sunulanların yolunda gittiğini düşünüyorum.”

Kolombiyalı oyuncu, kararın yalnızca kendisine bağlı olmadığını vurguladı:

“Bu taraflar arasında bir karar; sadece Vasco değil, sadece ben değilim, Galatasaray da karar veriyor.”

“Libertadores şansı kalmak isteme sebebim”

Cuesta, futbol açısından kariyerini olumlu etkileyen gelişmelere de dikkat çekti:

“Burada çok mutluyum, ailem de öyle. Copa do Brasil’i kazanma hedefi, Libertadores’te oynama ihtimalim olması hem kulübün hem de benim burada kalmamızı kolaylaştırıyor.”

Galatasaray’ın beklentisi ne?

Galatasaray cephesi, Cuesta’nın performansını yakından takip ederken hem yeniden kiralama hem de bonservis opsiyonuna olumlu yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun ayrılması halinde elde edilecek finansal gelirin yaz transfer planlamasında önemli bir yer tutabileceğini değerlendiriyor.

