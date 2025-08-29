Serdar Akinan, Türk medya sektöründe uzun yıllardır tanınan bir gazeteci, yazar ve televizyoncu. Kariyeri boyunca birçok önemli medya kuruluşunda görev alan ve çeşitli belgeseller üreten Akinan, son dönemde özellikle sosyal medya platformlarındaki yayınlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Serdar Akinan kimdir ve aslen nereli? İşte hayatı ve kariyerine dair detaylar.

Serdar Akinan’ın hayatı ve eğitimi

Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Tatar kökenli olan Akinan, gazetecilik kariyerine henüz 19 yaşındayken, 1987 yılında Milliyet Gazetesi’nde gece servisi muhabiri olarak başladı. Eğitimine dair detaylı bilgiler sınırlı olsa da, genç yaşta medya sektörüne adım atarak mesleki deneyimini sahada geliştirdi. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştı ve 1992 yılında televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Amerika Birleşik Devletleri’nde de bir süre bulunan Akinan, Star TV’nin Washington temsilciliğini üstlendi ve uluslararası habercilik deneyimi kazandı.

Medya kariyeri ve başarıları

Serdar Akinan, televizyon haberciliğine Star TV’de adım attı ve 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü kazandı. Mehmet Ali Birand’ın hazırladığı 32. Gün programında görsel yönetmenlik, muhabirlik ve kameramanlık yaptı. CNN Türk, NTV, Habertürk ve SkyTurk gibi Türkiye’nin önde gelen haber kanallarının kuruluş süreçlerinde yer aldı. SkyTurk’te Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenerek Nihat Genç ile “Ne Var Ne Yok” adlı söyleşi programını sundu. Ayrıca, Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarını eleştiren yazıları nedeniyle işten çıkarıldı. Bunun ardından Vagus.tv adlı bir haber portalı kurdu, ancak bu platform 2014 yılında 12 gün süreyle kapatıldı. Akinan, son olarak 2022’de Cadde TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptı ve 2023’te KRT televizyonunun genel müdürü oldu.

Kitapları ve tartışmalı olaylar

Serdar Akinan, gazetecilik kariyerinin yanı sıra yazarlıkta da aktif bir isim. “Neo-Takiye” (2006), “Kan Uykusu” (2007), “Soğuk Barış” (2008), “Kan Uykusu Kınalı Türkü” (2008), “Sahi Beni Neden Almadılar?” (2013), “İştar’ın Kızları” (2014), “Buzdağı: Türkiye, AKP, FETÖ, CIA” (2017), “Mazbata” (2019) ve “Hayatımın Haberi” (2021) gibi kitaplar kaleme aldı. Nisan 2023’te, Muhammed Yakut ile YouTube’da yaptığı bir söyleşi sonrası “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” ve “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlamalarıyla Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alındı. Ancak 20 saat sonra denetimli serbestlikle bırakıldı. Bu olay, Akinan’ın tartışmalı bir figür olarak gündeme gelmesine neden oldu.