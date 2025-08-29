Zeki Murat Göle, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Fenerbahçe’de uzun yıllar boyunca teknik heyetin önemli bir parçası olarak adından söz ettiren bir isim. Genç yaşta başlayan kariyerinde altyapıdan A takıma uzanan bir yolculuk yaşayan Göle, sarı-lacivertli camiada istikrar ve sadakatin sembolü haline geldi. UEFA Pro Lisansı’na sahip olan Göle, hem yardımcı antrenör hem de geçici teknik direktör olarak görev yaptığı Fenerbahçe’de “gölgedeki kahraman” olarak anılıyor. Peki, Zeki Murat Göle kimdir ve aslen nereli?

Zeki Murat Göle’nin hayatı ve eğitimi

Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen de İstanbullu olan Göle, eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tamamladı. 1998-2004 yılları arasında bu bölümde öğrenim gören Göle, futbola olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmek için erken yaşlarda adımlar attı. UEFA Pro Lisansı’na sahip olan Göle, teknik direktörlük ve antrenörlük alanında kendini geliştirerek Türk futbolunda önemli bir yere sahip oldu. Futbol bilgisi ve disiplinli çalışma anlayışı, onu Fenerbahçe’nin vazgeçilmez isimlerinden biri yaptı.

Fenerbahçe’deki kariyer yolculuğu

Zeki Murat Göle’nin Fenerbahçe ile olan bağı, 2008 yılında başladı. Kariyerine sarı-lacivertli kulübün altyapısında U18 takımında yardımcı antrenör olarak adım atan Göle, daha sonra U21, U16 ve U17 takımlarında teknik sorumlu olarak görev yaptı. Genç futbolcuların gelişiminde önemli bir rol oynayan Göle, 2014 yılında Fenerbahçe A Takımı’na yardımcı antrenör olarak yükseldi. Bu dönemde Vítor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Jorge Jesus ve José Mourinho gibi birçok önemli teknik direktörle çalıştı. 2020 ve 2021 yıllarında ise iki kez geçici teknik direktör olarak takımın başında yer aldı, bu görevlerinde maç başına 1.75 ve 0.50 puan ortalamaları yakaladı.

Göle’nin Fenerbahçe’deki rolü ve önemi

Zeki Murat Göle, Fenerbahçe’de farklı teknik direktörlerin yönetiminde kulübün sürekliliğini sağlayan kilit isimlerden biri oldu. Her yeni teknik direktörle uyum içinde çalışarak takımın iç dinamiklerini korudu ve kulüp kültürünü yeni gelen hocalara aktaran bir köprü görevi gördü. Saha içindeki katkıları kadar, saha dışında da ekibin birlikteliğini destekleyen Göle, Fenerbahçe camiasında “gölgedeki kahraman” olarak nitelendiriliyor. Özellikle 2024-2025 sezonunda José Mourinho’nun yardımcılığını üstlenen Göle, şu anki görevinde de kulübün başarısı için çalışmaya devam ediyor. Fenerbahçe’nin altyapıdan A takıma uzanan yolculuğunda Göle, istikrarlı duruşu ve profesyonelliğiyle öne çıkıyor.