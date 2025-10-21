Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig’de deplasmanda oynanacak Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunarak hem taraftara moral verdi hem de son günlerdeki tartışmalara noktayı koydu. Takımın performansına ilişkin konuşan Adalı, “Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız,” ifadelerini kullandı. Başkan, camiaya sabırlı olunması çağrısında bulunarak, takımın gelişim sürecinin zamanla sonuç vereceğini söyledi.

“Hocamız gece gündüz çalışıyor”

Beşiktaş’ın teknik heyetine güveninin tam olduğunu belirten Adalı, “Çok iyi bir hocamız var, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur,” dedi. Adalı, takım içindeki uyumun her geçen gün arttığını, teknik ekibin ve futbolcuların büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

“Kaptanlık tartışması fazla abartıldı”

Son günlerde kamuoyunda gündem olan takım kaptanlığı tartışmaları hakkında da konuşan Adalı, konunun gereğinden fazla büyütüldüğünü ifade etti.

“Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer döneminde gündeme gelmişti, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı,” diyen Adalı, sürecin doğal bir teknik karar olduğunu belirtti.

“Necip ve Mert bu takımın Ağabeyleri”

Serdal Adalı, kaptanlık bandının Beşiktaş’ın iç dinamiklerinde büyük bir değişiklik yaratmadığını söyledi: “Necip Uysal ve Mert Günok bu takımın kaptanları, ağabeyleri. Pazubent kimin kolunda olursa olsun Beşiktaş’ın liderleri onlar.”

Adalı, oyuncular arasında bir sorun olmadığını ve takım içindeki dayanışmanın güçlü olduğunu vurguladı.

“Karar, saha içi iletişim için alındı”

Kaptanlık değişiminin nedenine ilişkin de açıklama yapan Adalı, kararın tamamen saha içi iletişimle ilgili olduğunu söyledi:

“Bunun tek bir sebebi var; saha içindeki olaylara daha resmi ve daha yakın durabilmesi, hakemle daha iyi diyalog kurabilmesi. Galatasaray maçında gördüğümüz o sarı karttan sonra ben de endişelendim. Oturup böyle bir karar aldık.”

Adalı, bu değişikliğin takımın hakemlerle daha sağlıklı bir iletişim kurmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.