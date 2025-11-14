Son Mühür - Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva ile ilgili kriz iddiaları gündemdeki yerini korurken, kulüpten açıklama yapıldı. Futbolu bırakmayı düşündüğü, takımdan ayrılma planları olduğu ve Sergen Yalçın ile sorunlar yaşadığı yönündeki haberlerin yanı sıra, Rafa Silva’nın idmana çıkmadığına dair iddialar da öne sürüldü.

Siyah-beyazlı kulüp, Rafa Silva’nın menajeri ve ailesiyle görüşebilmek için izin talep ettiğini duyurdu. Ayrıca, konuya ilişkin olarak Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir. Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir."

''Menajerin para konuşmaya başladı''

Milliyet’in haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün tesislerde Portekizli futbolcu ile bir araya gelerek sert bir uyarıda bulundu. Adalı’nın, “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” dediği iddia edildi.