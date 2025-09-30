Son Mühür- Bir döneme damga vuran görüntüler, yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. Oyuncu ve sunucu Seray Sever, gazeteci Sibel Arna’nın programına konuk oldu ve hayatına dair merak edilenleri yanıtladı. Arna’nın açık açık yönelttiği “Ali Poyrazoğlu’nun seni avuçlaması meselesi...” sorusu ise stüdyoda şaşkınlık yarattı.

“Ali Poyrazoğlu bir duayen, ne diyebilirdim?”

Sever, ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu’nun yıllar önce bir program sırasında kendisine dokunmasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Ali Poyrazoğlu da onu yaptı da bir şey diyemedim ki. Şimdi ne diyeyim, ne açıklama yapayım buna? Ne yapabilirim yani? Ali Poyrazoğlu bir duayen. Bu bir erkek-kadın ilişkisi değil. Böyle bir şeyi burada konuşamıyorum, ne yapabilirdim ki?”

“O görüntüler kadar izlenmedin”

Seray Sever, olayın ardından Poyrazoğlu’nun kendisine sık sık takıldığını da dile getirdi. Sever, ünlü sanatçının sözlerini şu şekilde aktardı:

“Ali Poyrazoğlu gördüğü zaman ‘O kadar işler yaptın ama o görüntüler kadar izlenmedin’ diyor. Sonuçta bant çekimdi, öyle bir şey dert etmedim. Çünkü Ali Poyrazoğlu o.”

Söz konusu görüntüler, yayınlandığı dönemde geniş yankı uyandırmış, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Seray Sever, hangi programa katılsa bu anların yeniden gündeme geldiğini ve soruların karşısına çıktığını söyledi.

“Bunu buradan konuşamıyorum”

Sever, yaşanan olayı çok büyütmediğini ve o dönemin şartlarında farklı bir değerlendirme yaptığını da vurguladı:

“Sonuçta bu bir bant çekimiydi, ben de çok büyütmedim. Ama tabii ki yıllar sonra bile karşıma çıkarılıyor. Bu konuyu burada uzun uzun konuşmam mümkün değil.”