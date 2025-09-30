MSB’den Sumud Filosu hakkında açıklama!

Son Mühür- MSB’nin resmi sosyal medya hesabından “Doğu Akdeniz’deki insani yardım faaliyetleri” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.”

Sumud Filosu’na saldırılar

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla İspanya’dan yola çıkan ve 50’ye yakın teknenin eşlik ettiği Sumud Filosu, son günlerde birçok saldırıya maruz kaldı. Filodaki gemilere defalarca insansız hava aracı (İHA) saldırıları yapıldığı bildirildi. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemedi.

Avrupa’dan destek kararı

Yaşanan saldırıların ardından önce İtalya, ardından İspanya donanması filoya resmi olarak eşlik etme kararı aldı. Böylece filonun güvenliği uluslararası boyutta desteklenmeye başladı.

İsrail müdahale sinyali verdi

Öte yandan İsrail ordusu, Sumud Filosu’na müdahale edeceğini açıkladı. Filonun, İsrail’in abluka kapsamında kontrol altına tuttuğu “müdahale hattı”na yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.

Kritik süreç başlıyor

Gazze’ye doğru ilerleyişini sürdüren Sumud Filosu için önümüzdeki saatlerin kritik olduğu ifade ediliyor. Türkiye ise bölgedeki gelişmeleri hem askeri hem insani açıdan yakından takip etmeyi sürdürüyor.