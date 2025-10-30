Ev hapsinde bulunan önceki dönem CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,savcılıktan aldığı özel izinle İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekim ayı Meclis Toplantısı’na katılım göstermişti. Toplantı devam ederken Aslanoğlu’na verilen toplantıya katılım izni, yetkili merciler tarafından kaldırıldı.

Aslanoğlu’nun izin süresinin toplantı bitmeden iptal edilmesi dikkat çekti. Gelişmenin ardından Aslanoğlu toplantıdan erken ayrıldı. Mecliste büyük yankı uyandıran kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aslanoğlu'nun 30 Ekim'de gerçekleştirilen meclis toplantısına da katılım gösterememesi halinde meclis üyeliği sone erecekti.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ve bazı kooperatifler aracılığıyla “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalar yöneltilmişti.

İddianamede yer alan bilgilere göre; Örnekköy 3. Etap, Örnekköy 4. Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1. Etap, Karabağlar 3. Etap ve Karabağlar 4. Etap gibi kentsel dönüşüm projelerinde, kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük olduğu ileri sürülüyordu. Bu kapsamda 449 mağdur, 7 şikâyetçi ve Hazine/Maliye ile İçişleri Bakanlığı gibi kurumların suçtan zarar gören taraf olarak yer aldığı iddialarda yer alıyordu.

Aslanoğlu ile birlikte yaklaşık 65 şüphelinin yer aldığı iddianamede 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları istendiği bildirildi. Son duruşma Aralık ayına atanırken Aslanoğlu’nun da Ekim ayında gerçekleşen duruşmada tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.