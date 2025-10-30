Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin beşinci yıl dönümünde, İzmir İktisat Kongresi Binası’nda düzenlenen anma programında konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, afetlere karşı yeni dönem çalışmalarını anlattı.

Pehlivan, afet yönetiminin yalnızca müdahaleden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bütünleşik afet yönetiminin üç ayağı var: risk azaltma, müdahale ve afet sonrası toparlanma. Türkiye genelinde bu yıl 74 tatbikat planladık; 54’ü bölgesel, 14’ü yerel ve biri ulusal düzeyde olacak” dedi.

Afet öncesinde yapılan her yatırımın, afet sonrası kayıpları önlediğini belirten Pehlivan, “Sonradan ayağa kalkmanın faturası çok daha yüksek. İnsan kaybının telafisi mümkün değil ama önleyici her adım, onlarca hayat kurtarabilir” ifadelerini kullandı.

“Dirençli İzmir” projesi geliyor

AFAD Başkanı Pehlivan, İzmir’e özel bir dayanıklılık projesinin başlatıldığını duyurdu. Avrupa Birliği destekli “Dirençli İzmir” projesinin kısa süre içinde tanıtılacağını belirten Pehlivan, “Amacımız, kurumsal bilinci toplumsal farkındalığa dönüştürmek. Afet bilinci bireylerin yaşamına yerleşmeli. İzmir’de sadece deprem değil; yangın, sel ve teknolojik afet riskleri de var. Bu projeyle kent genelinde eğitim, saha uygulamaları ve tatbikatlar gerçekleştirilecek” dedi.

Şehirlerde hızlı kentleşmenin ve kontrolsüz yapılaşmanın afet risklerini artırdığını söyleyen Pehlivan, “Şehirlerimiz büyüyor ama dirençlilikle birlikte büyümek zorundayız. İzmir, bu anlamda Türkiye için örnek bir model olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Dirençli İzmir” projesinin, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla yürütüleceği; afet farkındalığı eğitimleri, erken uyarı sistemleri ve risk analiz çalışmalarını kapsayacağı öğrenildi. Proje önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.