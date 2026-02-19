Son Mühür- İzmir’in Kiraz ilçesinde gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonu, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına vesile oldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kaçak kazı ihbarı üzerine yaptığı incelemeler sonucunda bölgede iki adet tümülüs tespit ederek alanı koruma altına aldı.

Kaçak kazı ihbarı tarihi keşfi getirdi

İzmir ili, Kiraz ilçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özel mülkiyete ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine adli ve idari birimler harekete geçti. Ödemiş Kaymakamlığı ve Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu alanda yer altında saklı kalmış tarihi yapılar olduğu saptandı. Yapılan uzman incelemeleri sonucunda, kaçak kazı yapılan noktada biri tahrip edilmiş, diğeri ise halen ayakta duran iki adet tümülüs (mezartutan tepe) yapısı bulunduğu resmi olarak belgelendi.

Yeniköy’e 1. derece arkeolojik sit şerhi

24 Eylül 2025 tarihinde toplanan Koruma Bölge Kurulu, 20193 sayılı kararı ile 109 ada 2 parselde bulunan bu alanı "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil etti. Alınan bu karar doğrultusunda, söz konusu taşınmazın tapu sicil kaydına "Kısmen 1. derece arkeolojik sit alanındadır" şerhi konulmasına karar verildi. Hazırlanan paftada sit sınırları ve koordinatları net bir şekilde belirlenen alanın, insanlık mirası olarak korunması hedefleniyor.

Koruma planları ve güvenlik önlemleri

Kurul, alanın korunmasına yönelik geçiş dönemi koruma esaslarını ve kullanım şartlarını 3 yıl süreyle geçerli olmak üzere onayladı. Bu süreçte koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak kurula iletilmesi bekleniyor. Ayrıca, kaçak kazı sonucu oluşan çukurların Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına ve bölgede benzer olayların tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verildi.