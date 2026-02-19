İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yasaklı ve uyarıcı maddelerin ticaretine yönelik sürdürdüğü amansız takibini Gaziemir ilçesinde neticelendirdi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla gerçekleştirilen titiz saha çalışmaları, Emrez Mahallesi’ndeki bir ticari işletmenin zehir tacirleri tarafından üs olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Alınan istihbarat ve yapılan fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet birimleri, operasyon için en uygun anı bekleyerek baskını gerçekleştirdi.

Emrez Mahallesi’ndeki iş yerine gece baskını

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bünyesinde görev yapan uzman ekipler, hedeflenen adrese şafak vakti kapsamlı bir operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerinin her noktasını didik didik arayan polis ekipleri, gizlenmiş haldeki koliler dolusu sentetik ecza maddesiyle karşılaştı. Yapılan envanter sayımında tam 105 bin 270 adet sentetik ecza maddesi kayıt altına alınırken, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde ve ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziye de suç unsuru olarak el konuldu.

7 kişilik zehir şebekesi çökertildi

Operasyon sırasında iş yerinde bulunan ve uyuşturucu madde trafiğiyle bağlantılı oldukları iddia edilen Ç.B., R.Y., Y.T., S.Y., H.H., Y.M.G. ve diğer bir H.H. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin, bölgedeki sentetik hap dağıtımında kilit rol üstlendikleri üzerinde duruluyor. İzmir polisi tarafından genişletilerek sürdürülen soruşturma kapsamında, zanlıların emniyet binasındaki sorgu süreçlerinin devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.

Sokaklardaki zehir trafiğine polis engeli

Ele geçirilen rekor sayıdaki sentetik ecza maddesinin sokaklara yayılmadan engellenmiş olması, İzmir’deki uyuşturucuyla mücadele stratejisinin başarısını bir kez daha kanıtladı. Özellikle gençlerimizi hedef alan bu yasa dışı maddelerin kaynağını kurutmaya yönelik operasyonların, ilçenin tüm mahallelerinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Emniyet yetkilileri, halkın sağlığını ve huzurunu tehdit eden bu tür oluşumlara karşı vatandaşların duyarlı olmasını ve şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesinin kritik önem taşıdığını hatırlattı.

