Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklamayı sürdürüyor. Bakanlık tarafından yayımlanan son listede, İzmir’in Gaziemir ilçesinde üretim yapan bir sucuk firmasına ilişkin tespitler yer aldı.

“Dana kasap sucuk” ürününde uygunsuzluk

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, Örke Kasap (Mert Et) – Ahmet Örke adına kayıtlı işletme tarafından üretilen “dana kasap sucuk” ürününde yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Söz konusu ürün, gıdanın gerçek niteliğini bozacak uygulamalar kapsamında listede yer aldı.

Denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı riske atabilecek ürünlere yönelik denetim sonuçlarını belirli aralıklarla yayımlayarak tüketicileri bilgilendiriyor. Açıklanan listelerde, mevzuata aykırı üretim yaptığı belirlenen firmalar ve ürünlere ilişkin detaylar kamuoyunun erişimine sunuluyor.

İzmir’de başka bir firmaya daha tespit

Bakanlığın 25 Aralık 2025 tarihli listesinde İzmir’den bir başka firma da yer aldı. Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Yeşil Damakçı Gıda Kozmetik Temizlik Ürünleri Tarım Ürünleri Hayvancılık Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin “İsot” ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldığı bildirildi.