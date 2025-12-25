Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Bergama Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, ilçede görev yapan 137 muhtarın mahalleleri için hazırladığı projeler tek tek değerlendirildi. Mahallelerin ihtiyaçları, öncelikleri ve çözüm önerileri ortak akıl doğrultusunda ele alındı.

Muhtarlardan gelen projeler titizlikle toplanarak analiz edildi. Toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların yol haritası oluşturuldu.

Çelik: “Muhtarlar yerel yönetimin temel paydaşıdır”

Toplantıda konuşan Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları arasında yer aldığını vurguladı. Başkan Çelik, mahallelerin sorunlarını en yakından bilen temsilcilerle bir araya gelmenin büyük önem taşıdığını belirterek, 2029 yılına kadar uzanan projelerin ortak akılla değerlendirildiğini ifade etti.

“Projeleri sıraya koyarak hayata geçireceğiz”

Çelik, mahalle bazlı ihtiyaçların dikkate alındığını belirterek, her mahallenin gereksinimine göre projelerin önceliklendirileceğini söyledi. Kırsal ve merkez mahallelerin farklı ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Çelik, vatandaş yararına olan tüm projelerin adım adım hayata geçirileceğini kaydetti.

Bergama’yı sevgi, emek ve dayanışma anlayışıyla yönettiklerini ifade eden Başkan Çelik, ilçenin tüm mahallelerinde değişim ve kalkınmayı birlikte gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İş birliği vurgusu

Toplantıda, belediye ve muhtarlar arasında güçlü iş birliği anlayışının sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ortak çalışma ruhuyla yürütülecek projelerle Bergama’nın tüm mahallelerinde yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.