Son Mühür - Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti ve milyonları ilgilendiren önemli bilgiler paylaştı. Sözlerine "Neden bana inanın?" diye başlayan Üşümezsoy, "Herkes 17 Ağustos'tan sonra 'Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor' dedim" ifadelerini kullandı. Üşümezsoy, "Adalar fayında hiçbir hareketlilik yok, aktif fay Düzce'dedir" diyerek, "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" değerlendirmesinde bulundu.

Üşümezsoy sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

6.2 büyüklüğünde deprem

Üşümezsoy, Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte yer alan faya işaret ederek, burada 6.2 büyüklüğünde bir deprem beklediğini belirtti.