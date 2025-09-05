Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.

Milli Takım'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonu aracılığıyla yaptığı görüşmede, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’yı kutladı.

Erdoğan'dan uyarı

Erdoğan’ın milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi dikkat çekti. A Millilere uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı, “3-0’a kadar işler kolay gidiyordu, ardından zor anlar yaşadık. Dikkatli olun.” ifadelerini kullandı.