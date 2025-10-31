Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Mahmut Oğuz, kamu çalışanları ile Sağlık Bakanlığı arasında devam eden protokol görüşmelerle ilgili son durumu kamuoyuna açıklayarak, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Oğuz: Şeffaf bir ihale ve çalışanların oylamasıyla karar verilsin

Promosyon bedeline şeffaf bir ihale ile çalışanların oylarıyla karar verilmesi gerektiğini altını çizen Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Mahmut Oğuz, “Eksili hesaplarımız patladı, kredi kartlarımız patladı. Ancak bankanın, sözleşmede yer alan Güncelleme veya iptal durumunda son verilen promosyon beş yıllık yasal faiziyle tazmin edilir. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre bu tazminatın yaklaşık bedeli 70 bin TL civarındadır. Şeffaf bir ihale ve çalışanların oylamasıyla karar verilsin.” dedi.

“Yeni müdürümüze güveniyoruz”

Son olarak, geçtiğimiz aylarda atanan İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul’a güvendiklerinin altını çizen Mahmut Oğuz şu ifadeleri kullandı: “İl Sağlık Müdürlüğümüz, tüm tarafların katıldığı şeffaf bir promosyon ihalesine çıkmalıdır. Eğer üç yıllık yeni bir ihalede 150 bin TL ve üzeri bir promosyon bedeli yakalanırsa, çalışanların önüne iki seçenek sunulmalıdır:

Mevcut anlaşmanın dolmasını beklemek ya da şimdi yeni anlaşma yaparak, 70 bin TL tazminat iadesi sonrası 80 bin TL civarında promosyon almak. Karar, internet üzerinden tüm çalışanların katılımıyla yapılacak oylama sonucunda verilmelidir. Yeni müdürümüzün 50 bin sağlık çalışanının sesine kulak vereceğine inanıyoruz, güveniyoruz.”