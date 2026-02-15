İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin kent genelinde yürüttüğü titiz denetimler, adaletten kaçmaya çalışan iki firari hükümlünün daha sonunu getirdi. Buca ve Karşıyaka ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı kontrollerde, haklarında çok sayıda ağır suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, polis ve bekçi ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Buca’da bekçilerin dikkati tasarlayarak öldürme suçlusunu yakalattı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, akşam saatlerinde 504 Sokak üzerinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bir şahsın hareketlerinden şüphelenerek müdahalede bulundu. Saat 18.30 sularında durdurulan Z.Y. isimli şahsın GBT ve UYAP üzerinden yapılan derinlemesine incelemesinde; "tasarlayarak öldürme", "tehdit", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi ciddi suçlardan arandığı ortaya çıktı. Hakkında toplam 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan firari, işlemlerinin tamamlanması amacıyla ivedilikle polis merkezine sevk edildi.

Karşıyaka’da yunus timlerinden kaçamadı

Karşıyaka ilçesinde asayişin sağlanması için sahada aktif rol alan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, rutin kontrolleri sırasında A.D. isimli bir şahsı durdurarak kimlik sorgusuna tabi tuttu. Yapılan teknik incelemeler sonucunda şahsın, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından dolayı uzun süredir arandığı belirlendi. Toplamda 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bu firari hükümlü de emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak, cezasının infazı için adli makamlara teslim edildi.