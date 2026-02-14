Son Mühür- İzmir’de etkili olan yoğun yağışlar, kentin kronikleşen altyapı sorunlarını ve merkezi iktidar ile yerel yönetim arasındaki siyasi gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sosyal medya üzerinden gerçekleşen "hizmet ve afet" tartışması, kentin altyapı sorumluluğu üzerine sert bir polemiğe dönüştü.

AK Partili Çankırı: "Hizmet fukaralığını yüzlerine vuracağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sağanak yağış sonrası suyla dolan sokaklardan bir video paylaşarak yerel yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu. Görüntülerde sokaklardaki su birikintilerine dikkat çeken Çankırı, İzmir’in yıllardır benzer manzaralarla karşı karşıya kaldığını savundu. Paylaşımında ağır bir dil kullanan Çankırı, "İzmir’in yakasından düşmeyen bu 'hizmet fukaralığını' her sokakta, her meydanda yüzlerine vurmaya devam edeceğiz!" ifadeleriyle büyükşehir belediyesinin hizmet anlayışını hedef aldı.

CHP’li Arslan’dan yanıt: "Afet üzerinden siyaset yapılmaz"

AK Partili Çankırı’nın eleştirilerine yanıt gecikmedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan sorunların sadece yerel yönetimle ilgili olmadığını, merkezi iktidarın sorumluluk alanındaki karayollarında da ciddi aksaklıklar yaşandığını vurguladı. Konya-Antalya yolunun trafiğe kapatılmasını ve Selçuk-Aydın karayolunda meydana gelen çökmeyi örnek gösteren Arslan, iklim krizinin doğurduğu olağanüstü yağış yoğunluğu üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdi. Arslan, sorunlar yaşanırken "başını kuma gömüp" sadece su birikintileri önünde poz verenlerin kamuoyu tarafından takdir edileceğini belirtti.

Belediyeler teyakkuzda: "7/24 çalışma sürüyor"

Tartışmalar devam ederken Ednan Arslan, İzmir’deki belediyelerin yaşanan mağduriyetleri gidermek adına sahada aktif bir şekilde çalıştığını ifade etti. Belediyelerin 7/24 esasıyla sorunların çözümü için mesai harcadığını kaydeden Arslan, hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletirken vatandaşları resmi kurumlardan gelen afet uyarılarına titizlikle uymaya çağırdı.