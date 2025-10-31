Son Mühür/ Osman Günden - 26’ncı İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, 3-9 Kasım tarihlerinde 200’den fazla kısa filmi izleyiciyle buluşturacak. Tüm gösterimlerin ücretsiz düzenleneceği festival, sinemaseverlere kentin farklı noktalarında dopdolu bir program sunacak.

İzmir kısa film haftası başlıyor

Bu yıl 26’ncı kez gerçekleştirilecek İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, 03-09 Kasım tarihlerinde İzmirlilere kısa film dolu bir hafta yaşatacak. Festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleriyle hayata geçecek. Festival kapsamında 200’den fazla kısa film izleyiciyle buluşacak. Gösterimler, kentin beş farklı noktasında ücretsiz olarak yapılacak. Ayrıca festivalin İzmir Film Lab bölümü ile kısa film projeleri desteklenecek.

Altın Kedi ödülleri sahiplerini bulacak

Bu yıl yarışmalı bölümde 4 kategoride 32 kısa film gösterimde olacak. Film ekiplerinin katılımıyla yapılacak gösterimlerin ardından jüri Altın Kedi ödüllerini belirleyecek. Animasyon ve kurmaca dallarında en iyi film seçilen yapımlar, Oscar Akademi Ödülleri’ne başvuru hakkı kazanacak. Gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması ve Çatı Bostanlı salonlarında gerçekleşecek.

İzmir Film Lab bu yıl da destek sunacak

Bu yıl 5’inci kez düzenlenecek İzmir Film Lab bölümünde finalist kısa film projeleri, jüri karşısına 5 dakikalık sunumlarla çıkacak. Katılımcılar; yapım desteği, eğitim programları ve sektör profesyonelleriyle buluşma imkânı elde edecek. Program kapsamında sürdürülebilir film üretimi, kısa film dağıtımı, kurgu, yönetmenlik, yeni teknolojiler ve görüntü teknikleri gibi başlıklarda eğitimler düzenlenecek.

TOBB işbirliği ile panel programı

Festival bünyesinde bu yıl TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi ile ortak paneller yapılacak. “Yapay zekâ çağında sinema ve dijital sanatlar”, “İzmir’de kültür ve üretim ekosistemi”, “Yaratıcılıkla dönüşen insan ve kent”, “Oyun ve animasyon” başlıklı oturumlar, İzmir Film Lab süresince İzmir Mimarlık Merkezi’nde izlenebilecek. Açılış konuşmalarını TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer yapacak.

Jüri üyeleri açıklandı

Belgesel ve animasyon kategorilerinde Bahriye Kabadayı Dal, Prof. Dr. Meral Özçınar, Arman Şernaz ve Barışkan Ünal görev yapacak. Uluslararası jüride Georgi M. Unkovski, Amin Jafari ve Shadi Karamroudi yer alacak. Ulusal kurmaca kategorisinde ise Gonca Vuslateri, Ahmet Sesigürgil ve Selman Nacar değerlendirme yapacak.

Festivalin çeyrek asırlık yolculuğu

Türkiye’nin en uzun soluklu kısa film etkinliklerinden biri olan festival, 26 yılda önemli başarılar elde etti. Oscar akreditasyonuna sahip sayılı festivaller arasında bulunan organizasyon, Türk sinemasının uluslararası görünürlüğüne büyük katkı sundu ve Türkiye–Çin ortak yapımlarına öncülük etti.