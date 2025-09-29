TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Ufuk Ocak, seçim çalışmaları kapsamında İzmir’de sektör temsilcilerinden destek aldı.

İzmir Ticaret Odası Teras Restoran’da düzenlenen Ev Tekstili Birlik Platformu İzmir Buluşmasına; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, EBSO Meclis Üyesi Fatih Güven, TETSİAD üyeleri ve temsilciler katıldı.

“Türkiye’yi dolaşıyoruz, 8 Ekim’de büyük buluşma”

Konuşmasında tüm Türkiye’yi kapsayan bir seçim çalışması yürüttüklerini belirten Ocak, şunları söyledi:

“Adaylığım açıklandıktan sonra İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Uşak ve İzmir’de üyelerimizle buluştuk. Önümüzdeki günlerde Gaziantep ve Kayseri ziyaretlerimiz olacak. 8 Ekim’de İstanbul’da büyük buluşmamız var, herkesi davet ediyorum.”

6,3 milyon dolarlık kaynak geri kazandırıldı

Ufuk Ocak, bugüne kadar yapılan çalışmalara da dikkat çekti. TETSİAD’ın geçmişte fuar organizatör şirketle yaşadığı sorunları hatırlatan Ocak, şu bilgileri paylaştı:

HOMETEX Fuarı’nın yönetimini KFA Fuarcılık’a devrederek sektöre kazandırdık.

Fuar iptali nedeniyle oluşan 6,3 milyon dolarlık bedeli firmalara iade ettik.

HOMETEX’in tanıtım çalışmalarını Almanya ve İtalya başta olmak üzere uluslararası boyuta taşıdık.

Teşvikler 4 katına çıktı

HOMETEX fuarı için alınan devlet teşviklerinin 300 bin TL’den 1 milyon 300 bin TL’ye çıkarıldığını vurgulayan Ocak, bunun katılımcılara büyük moral olacağını söyledi. Ayrıca;

Kargo anlaşmalarıyla 250 milyon TL’ye varan destek sağlandığını,

Bankalarla sanal POS görüşmelerinin sürdüğünü,

Petrol şirketleri ve otel zincirleriyle özel indirim anlaşmalarının yapıldığını açıkladı.

Türkiye’de ilk “kontrat fuarı”

Sektörde 40 yıllık birikimi bulunduğunu dile getiren Ocak, yeni dönemde Türkiye’nin ilk kontrat fuarını düzenleyeceklerini belirtti.

Yanmaz kumaş gibi teknik standartların önemine dikkat çeken Ocak, Bursa’da faaliyet gösteren BUTEKOM ile iş birliği yapacaklarını ve üyelerin bu projeden faydalanacağını söyledi.

Mikro ihracat hamlesi

Ocak, “Senden İhracatçı Olur” sloganıyla mikro ihracata odaklanacaklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

“İstanbul, Bursa, Denizli ve İzmir’den dünyanın her yerine ihracat yapacağız. Gençleri ve kadınları destekleyeceğiz. E-ticareti büyüteceğiz. İzmir’de planlanan sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesinden yararlanarak üyelerimize yeni fırsatlar açacağız.”

İzmir’den tam destek

Buluşmada söz alan sektör temsilcileri Ocak’a desteklerini açıkladı:

Jak Eskinazi: “40 yıllık deneyimiyle sektöre büyük katkılar sundu. Söylediğini yapan bir isim. Adı gibi sektörün ufkunu açacaktır.”

Fatih Güven: “Sivil toplum ve iş dünyasında büyük tecrübesi var. Seçilmesini istiyoruz.”

Gül Güler: “Projeleri inceledim, sektöre yeni bir soluk getirecek.”

Cesim Önerge: “Yurt dışı fuar ve tanıtım projeleri en büyük başarısı olacak.”

Ege’de ocak rüzgarı

Denizli ve Uşak ziyaretlerinin ardından İzmir’e gelen Ocak, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetimiyle görüştü.

Ardından EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş ile bir araya geldi. İzmir’deki üye ziyaretleri de gerçekleştiren Ocak, Ege’de tam destek buldu.