Olay, saat 10.00 sıralarında Bornova Ankara Caddesi 4. Sanayi Sitesi girişindeki viyadükte meydana gelmişti.

Liman istikametine seyreden 06 FGT 332 plakalı taş yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilmişti. Kupası yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıya sarkan tır, viyadükte adeta ölümle yaşam arasına asılı kalmıştı.

Kurtarma çalışmaları anbean kaydedildi

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü İrfan Öngen (48), kabinde mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sürücüyü askıda kalan araçtan çıkarmak için zamana karşı yarıştı.

Kurtarma çalışmaları anbean kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, itfaiye personelinin özel ekipmanlarla sürücüye ulaştığı ve güvenli bir şekilde araçtan çıkardığı anlar dikkat çekti.

Hastaneye kaldırıldı, durumu iyi

Ambulansa alınan sürücü Öngen’in bilincinin açık olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Trafik felç oldu

Kazanın ardından Konak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen tırın kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.