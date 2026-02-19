İddiaya göre olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde meydana gelmişti.

Tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiası üzerine adli süreç başlatıldı. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemşire H.D.B. tutuklandı.

İlk duruşma görüldü

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık hemşire, taraf avukatları ve ilgili taraflar katıldı. Sanık H.D.B., duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı.

“Bir anlık refleksle oldu, çok pişmanım”

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine savunma yapan sanık hemşire, eylemin kasıtlı olmadığını öne sürdü.

Sanık H.D.B. ifadesinde, “Yaptığım davranış bir anlık refleks ile oldu. Hiçbir şekilde zarar vermek amacıyla yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum.

Ben de bir anneyim, ilkokula giden çocuğum var ve bana ihtiyacı var. Uyguladığım hareketten dolayı çok pişmanım” dedi.

Savunma: “İlliyet bağı kurulmamıştır”

Sanık avukatı Mustafa Çakrak, bebeğe hamilelik sürecinde Down sendromu teşhisi konulduğunu öne sürerek olay ile sağlık durumu arasında illiyet bağı kurulamadığını savundu ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Davacı taraf iddiaları reddetti

Davacı vekili Av. Sait Bolat ise bebeğin böyle bir hastalığı bulunmadığını belirterek söz konusu raporu kabul etmediklerini ifade etti ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Adli Tıp raporu tartışma konusu oldu

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunun her iki tarafça da kabul edilmediği öğrenildi.

Mahkemeden tutukluluğun devamı kararı

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık hemşirenin tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların tamamlanmasına karar verdi. Duruşma 1 Nisan tarihine ertelendi.