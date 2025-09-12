Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Eylül Cuma günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Trakya’nın batısı, Samsun çevresi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların kısa süreli ve yerel etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında son durum

Tahminlere göre, doğu illerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalırken, batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi öngörülüyor.

12 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Edirne: 30°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Kırklareli: 28°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Denizli: 37°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 35°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık

Antalya: 33°C – Az bulutlu ve açık

Burdur: 33°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 34°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 28°C – Az bulutlu ve açık, kuzey çevreleri parçalı bulutlu

Çankırı: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 31°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 26°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 26°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 25°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 33°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 33°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 31°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 32°C – Az bulutlu ve açık