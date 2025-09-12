Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 12 Eylül Cuma günü için yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra Trakya’nın batısı, Samsun çevresi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların kısa süreli ve yerel etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında son durum

Tahminlere göre, doğu illerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalırken, batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette esmesi öngörülüyor.

12 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

  • Çanakkale: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Edirne: 30°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İstanbul: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
  • Kırklareli: 28°C – Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

  • Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
  • Denizli: 37°C – Az bulutlu ve açık
  • İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
  • Muğla: 35°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

  • Adana: 36°C – Az bulutlu ve açık
  • Antalya: 33°C – Az bulutlu ve açık
  • Burdur: 33°C – Az bulutlu ve açık
  • Hatay: 34°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

  • Ankara: 28°C – Az bulutlu ve açık, kuzey çevreleri parçalı bulutlu
  • Çankırı: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Eskişehir: 31°C – Az bulutlu ve açık
  • Konya: 30°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

  • Bolu: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Düzce: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Zonguldak: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

  • Amasya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Rize: 26°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Samsun: 26°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Trabzon: 25°C – Çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

  • Erzurum: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Kars: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Malatya: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
  • Van: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

  • Diyarbakır: 33°C – Az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 33°C – Az bulutlu ve açık
  • Mardin: 31°C – Az bulutlu ve açık
  • Siirt: 32°C – Az bulutlu ve açık

