DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm yatırımlarına tahsis edilen alanların, “orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları” olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 169. maddesi uyarınca yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirildiği, 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre de bu alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Antalya Kalesi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

DMM, “Antalya Kaleiçi’nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı” iddialarını da yalanladı. Kültürel varlıkların bulunduğu bölgelerde, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşma veya satışın söz konusu olamayacağı hatırlatıldı.

Turizm tahsisleri kamu yararı çerçevesinde yürütülüyor

Açıklamada, yapılan tüm tahsislerin kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ve kamu yararı esasları çerçevesinde hayata geçirildiği belirtildi. Habere konu olan alanın 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev gördüğü, yalnızca tahsis süresinin dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verildiği kaydedildi.

Kamuoyuna resmi açıklamaları dikkate alma çağrısı

DMM, “Yeni bir alanın tahsise çıkılması ya da surların satılması söz konusu değildir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verdi.