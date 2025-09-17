Son Mühür- Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, Aslı Şafak’la İşin Aslı programına konuk oldu. Hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulunan Pekkan, hem geçmişte yaşadığı zorlukları hem de özel hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı.

“Bir avuç üzümle geceyi geçirdiğim oldu”

Sanat hayatının ilk yıllarında büyük zorluklar yaşadığını anlatan Pekkan, o dönemi şu sözlerle ifade etti: “Açlığın ne demek olduğunu biliyorum.

Tiyatroyu çok zevkle yaptım ama yaptığım meslek beni doyurmuyordu. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu. O yaşadıklarım bana ders oldu.”

Hintli milyarderle 35 yıllık evlilik

Semiramis Pekkan, Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile 35 yıl süren evliliği hakkında da konuştu. Evliliğin getirdiği imkanları reddetmediğini söyleyen sanatçı, ayrılık sürecinde de zorluklar yaşadığını belirtti:

“Eşimin sağladığı imkanları tabii ki kullandım, bunu yalanlayamam. Ancak evliliğimde korkularım vardı. Özellikle oğlum büyüyene kadar bekledim. O şahane adam bile ayrılırken sıkıntı yarattı. Yaratmadığını söylersem yalan olur.”

“Bir daha hiçbir şeye güzel demedim”

Pekkan, evliliğinin ilk dönemlerine dair ilginç bir anısını da paylaştı. Eski eşinin mücevher alışverişinde sergilediği tavrın kendisini çok etkilediğini belirten ünlü isim, “Flört döneminde bir mücevher beğenmiştim.

Bir anda pazarlık yapmaya başladı. Utancımdan yerin dibine girdim. O günden sonra bir daha hiçbir şeye ‘güzel’ demedim.” dedi.

“Parti hayatını hiç özlemedim”

Sosyal hayattan uzak bir yaşam sürdürdüğünü söyleyen Semiramis Pekkan, yıllar içindeki değişimini şu sözlerle dile getirdi: “Parti duyunca tüylerim diken diken oluyor. Beni çok yordu o hayat, hiç özlemedim.”

“O bir yıldız olarak gelmiş”

Ablası Ajda Pekkan hakkında da konuşan Semiramis Pekkan, kardeşlik bağlarını farklı bir şekilde yorumladı:

“Ben o aileye başka bir ruh olarak geldim, benim canım ablam bambaşka bir ruh olarak gelmiş. O bir yıldız olarak gelmiş. Ben de bu tür gelmişim.”