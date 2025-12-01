Son Mühür - Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde Fenerbahçe, eski futbolcuları bir araya getiren özel bir organizasyon düzenledi. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Boliç, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin katılım gösterdi.

'Golcü' mesajı

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren taraftarlar arasında konuşma yapan Semih Şentürk’ün açıklamaları gündem oldu. Fenerbahçe’nin forvet eksikliğine dikkat çeken Semih, esprili bir üslupla "Burada yöneticilerimiz var belki mesaj da verebilirim. Allah'ınızı seviyorsanız bir tane golcü alalım devre arası. Benim gibi, Nobre gibi… ‘Box’ın içinde topu kaleye sokacak bir golcü bulalım inşallah” ifadelerini kullandı.

Tepki çekti