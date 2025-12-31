Cagliari formasıyla harikalar yaratan Semih Kılıçsoy, özellikle Aralık ayında Pisa ve Torino karşısında attığı kritik gollerle takımının hücum hattındaki en etkili ismi haline geldi.

Cagliari ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma kapsamında, İtalyan kulübünün sezon sonunda 12 milyon Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor. Beşiktaş, bu opsiyonun kullanılması durumunda sonraki satıştan da %20 pay alma maddesini sözleşmeye ekletti. Sezona fiziksel adaptasyon süreciyle başlayan Kılıçsoy, son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendirerek Serie A'daki ilk gollerini kaydetti ve İtalyan basınında geniş yer buldu.

Oyun Stili ve Fiziksel Özellikleri

1.78 metre boyunda olan Semih Kılıçsoy, güçlü fiziği ve düşük ağırlık merkezi sayesinde ikili mücadelelerde rakiplerine karşı üstünlük kuruyor. Orijinal mevkisi santrfor olan ancak kanat forvet olarak da görev yapabilen oyuncu, her iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle tanınıyor. Patlayıcı gücü ve ceza sahası içindeki bitiriciliği, onu modern forvet profilinin önemli temsilcilerinden biri yapıyor. Cagliari teknik heyeti, Kılıçsoy'u özellikle "gezgin forvet" rolünde kullanarak rakip savunma dengesini bozmayı hedefliyor.

Semih Kılıçsoy Kimdir?

15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğan Semih Kılıçsoy, aslen Trabzon Araklılıdır. Futbola Gop Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında başladıktan sonra 2016 yılında Beşiktaş akademisine katıldı. Siyah-beyazlı kulübün tüm yaş kategorilerinde forma giyen ve gol krallıkları yaşayan oyuncu, 2023 yılında A takıma yükseldi.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Kılıçsoy, Ağustos 2025'te kariyerinde yeni bir sayfa açarak Cagliari'ye transfer oldu. Bekar olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç futbolcu, Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kariyerine şu an İtalya'da devam ediyor.