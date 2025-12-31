Son Mühür - Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’de kaleci rotasyonunda değişiklik ihtimali gündeme gelirken, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Mert Günok’la ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Tecrübeli file bekçisinin, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli takıma geri dönmeyi istediği ve haber beklediği öne sürüldü.

İrfancan gitti, Mer geliyor

Fenerbahçe’ye geri dönmeye olumlu baktığı belirtilen 36 yaşındaki kalecinin, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli kulübün haberini beklediği öğrenildi. İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe’nin, Mert Günok ile resmi sözleşme imzalamayı planladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin kaleci transferini devre arasında netleştirmesi bekleniyor.