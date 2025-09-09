Semicenk’in “Geçiyor Zaman” adlı şarkısında kadın vokalin kim olduğu dinleyiciler arasında sıkça merak konusu oldu. Şarkı, yayımlandığı günden itibaren sosyal medyada ve müzik platformlarında büyük ilgi gördü. Dinleyiciler özellikle arka plandaki kadın sesinin kime ait olduğunu araştırdı.

Geçiyor Zaman’da Kimle Düet Yapıldı?

“Geçiyor Zaman” şarkısında Semicenk’e eşlik eden kadın vokalin gerçek ismi resmi açıklamalarda açıkça belirtilmedi. Şarkının künyesi ve klip bilgilerinde de vokalistin ismine yer verilmedi. Bu nedenle sosyal medya ve forumlarda çeşitli tahminler dolaşsa da, şarkının Semicenk tarafından solo olarak piyasaya sürüldüğüne dair güçlü görüşler bulunuyor.

Yapım Ekibi ve Kayıt Süreci

"Geçiyor Zaman" şarkısının yapım sürecinde önemli isimler görev aldı. Şarkının söz ve müziği tamamen Semicenk'e ait. Düzenleme aşamasında ise Semicenk ile birlikte Berk Arda Büken çalıştı. Mix ve mastering işlemlerini Buğra Kunt üstlendi. Eva Records etiketiyle yayımlanan şarkının yapımcılığını Hazar Ekşioğlu gerçekleştirdi. Bu ekip, Semicenk'in önceki projelerinde de birlikte çalışmış deneyimli isimler arasında yer alıyor.

Stüdyo ve Teknik Detaylar

Şarkı, Eva Records bünyesindeki profesyonel stüdyolarda kayıt edildi. Mix ve mastering süreçleri İstanbul'da gerçekleşti. Buğra Kunt, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı mezunu olup, 22 yıllık deneyime sahip ses mühendisi olarak tanınıyor. Türkiye'de ve uluslararası alanda çalıştığı 500'ü aşkın sanatçı bulunuyor. "Geçiyor Zaman"ın ses kalitesi ve teknik yapımında bu deneyim açıkça hissediliyor.

Kadın Sesi Kim?

Şarkıda duyulan kadın sesiyle ilgili dinleyiciler, zaman zaman tanınmış kadın vokalistler ile ilgili spekülasyonlar yaptı. Ancak resmi bilgilerde bu vokalin ismi yer almıyor. Semicenk’in şarkının çoğu kısmını kendi seslendirdiği ve efektlerle güçlendirdiği anlaşılıyor. Sosyal medya gönderilerinde ve video açıklamalarında da kadın sesiyle ilgili net bir kimlik bilgisi bulunmuyor.

Sosyal Medyada Merak

Büyük beğeniyle karışlanan “Geçiyor Zaman” şarkısındaki vokal düzenlemeleriyle ilgili çeşitli TikTok ve forum paylaşımlarında, arka plandaki kadın sesinin kim olduğuna dair tartışmalar yer aldı. Bazı dinleyiciler, sesin tanınmış bir vokaliste ait olduğuna inansa da, şarkının resmi kanallarında bu konuda bir açıklama yapılmadı. Sonuç olarak parçadaki kadın sesi, resmi olarak açıklanmadı ve spekülasyonlara açık şekilde dinleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.