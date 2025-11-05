Son Mühür/Merve Turan- Sayıştay, Ödemiş Belediyesi’nin 2024 yılına ilişkin denetim raporunu yayımladı. Raporda belediyenin mali yapısına, taşınmaz yönetimine ve şirket faaliyetlerine yönelik çok sayıda bulgu yer aldı. En dikkat çekici tespit, belediyenin personel temin ettiği şirkete ait 261 milyon liralık vergi ve prim borcu oldu.

Belediye şirketinin borcu 261 milyon TL’ye ulaştı

Denetim raporuna göre, Ödemiş Belediyesi’nin personel temin ettiği şirketin toplam vergi ve prim borcu 261 milyon 390 bin 273,49 TL olarak belirlendi. Bu tutarın yaklaşık 100 milyon lirasını gecikme faizlerinin oluşturduğu tespit edildi. Belediyenin aynı şirkete olan borcu ise 208 milyon 607 bin 387,57 TL olarak kayıtlara geçti.

Sayıştay, borç yükünün her yıl artış gösterdiğine dikkat çekerek, “İdarenin bütçe yetersizliği nedeniyle şirkete ödenmesi gereken personel hakkedişleri eksik yatırılmakta, bu durum şirketin vergi ve prim borçlarını artırmakta ve faizlerinin dahi ödenmesini imkânsız hale getirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

1 milyar TL’yi aşan bütçede 950 milyon liralık gider

2024 yılı bütçesinde 900 milyon TL ödenek öngörüldüğü, yıl içinde eklenen ödeneklerle toplam tutarın 1 milyar 65 milyon 358 bin 469,45 TL’ye ulaştığı açıklandı. Belediyenin yıl boyunca 950 milyon 919 bin 709,44 TL harcama yaptığı, 57 milyon 358 bin 860,22 TL’nin sonraki yıla devredildiği belirtildi.

Taşınmazların değerleri güncellenmedi

Raporda, belediyeye ait taşınmazların değer tespitlerinin yapılmadığı ve muhasebe kayıtlarında güncel değerlerin yer almadığı ifade edildi. Sayıştay, belediyenin taşınmazların rayiç değerlerini belirlemeye yönelik bir çalışma yürütmediğini belirtti.

Spor kulüplerine sembolik bedelli kiralamalar

Sayıştay denetçileri, belediyeye ait bazı taşınmazların spor kulüplerine çok düşük bedellerle kiralandığını tespit etti. Rapora göre bazı halı sahalar ve tesisler yıllık 500 TL, 1.000 TL ve 2.135 TL gibi sembolik bedellerle kiraya verildi.

Raporun ilgili bölümünde, “Taşınmaz kiralamalarında rekabetin sağlanması, sembolik bedellerden kaçınılması ve kira bedellerinin piyasa rayiçlerine uygun biçimde belirlenmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Tahsis süresi dolan stadyumda kiralama devam etti

Ödemiş Saraçoğlu Stadyumu’nun tahsis süresinin sona ermesine rağmen belediyenin stadyuma ait bağımsız bölümleri kiralamaya devam ettiği belirlendi. Sayıştay, tahsisin sürdürülebilmesi için ilgili bakanlıktan izin alınması gerektiğini vurguladı.

Kooperatif ve derneklere mevzuata aykırı tahsis

Belediyenin iki taşınmazını bir kooperatif ve bir derneğe tahsis ettiği, bu işlemin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Sayıştay, söz konusu tahsislerin belediye meclis kararına dayanmasına rağmen hukuki dayanağının bulunmadığını bildirdi.

Gölcük Otel’deimar mevzuatı ihlali

Belediye mülkiyetinde yer alan Gölcük Otel’in yapılaşmasında imar kurallarına aykırılıklar tespit edildi. Rapora göre otelin çatı bölümü, planlarda ortak alan olarak görünmesine karşın bağımsız kullanım alanına dönüştürüldü.

Ruhsatsız yapılar vergi kaybına yol açtı

Ödemiş’te yapı ruhsatı ve kullanım izni bulunmayan bazı binalardan emlak vergisi alınmadığı, bu nedenle belediye gelirlerinde kayıp yaşandığı belirtildi.

Personel giderleri yasal sınırı aştı

Belediyenin personel giderlerinin mevzuatta belirlenen oranı geçtiği, işçilerin yıllık izinlerinin düzenli kullandırılmadığı ve birikmiş izin sürelerinin oluştuğu kaydedildi.

Doğrudan yemin yöntemi usule aykırı kullanıldı

Raporda, ihale usulüyle yapılması gereken bazı mal ve hizmet alımlarının, parasal sınırın altında kalacak şekilde bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adli sicil kontrollerinde eksiklik

Belediyede görev yapan memurların adli sicil kontrollerinin yapılmadığı, memuriyete engel bir kaydın bulunup bulunmadığına ilişkin denetim yapılmadığı belirtildi.

19 konut lojman olarak tahsis edildi

Belediyeye ait 19 konutun bir kamu kurumuna lojman olarak tahsis edildiği, bu işlemin yasal mevzuata uygun olmadığı ifade edildi. Sayıştay, “Mevzuata aykırı tahsis işleminin iptal edilmesi gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Metruk binalarda önlem alınmadı

Ödemiş sınırları içindeki bazı metruk binalarda güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edildi. Sayıştay, bu yapıların tehlike arz ettiğini belirterek rehabilitasyon, yıkım veya fiziki tedbirlerin alınması gerektiğini bildirdi.