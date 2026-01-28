Son Mühür- İzmir’de son günlerde etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranlarında artış yaşandı. Kentin içme suyu açısından hayati öneme sahip barajlarında gözlenen yükseliş, kısa vadeli bir rahatlama sinyali olarak değerlendirilirken uzmanlar, mevcut tablonun hala kritik seviyelerde olduğunu vurguladı.

Tahtalı Barajı’nda kademeli artış dikkat çekti

İzmir’in toplam içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı’nda son günlerde kademeli bir yükseliş yaşandı.

25 Ocak’ta yüzde 0,78 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, 26 Ocak’ta yüzde 0,98’e çıktı. 27 Ocak’ta yüzde 1,11 seviyesine yükselen oran, 28 Ocak itibarıyla yüzde 2,55’e ulaştı.

Yaşanan artış, oldukça düşük seviyelerden bir toparlanma işareti olarak görülse de barajdaki su miktarının hala son derece sınırlı olduğu ortaya çıktı.

Kalıcı rahatlama için yağışlar devam etmeli

Uzmanlar, Tahtalı Barajı’ndaki yükselişin olumlu ancak yetersiz olduğunu belirterek, kısa süreli yağışların su krizini çözmeye yetmeyeceği uyarısında bulundu.

İzmir’in içme suyu güvenliği açısından uzun vadeli, düzenli ve mevsim normallerinde yağışların büyük önem taşıdığı ifade edildi.

İzmir barajlarında kritik tablo

İzmir genelinde baraj doluluk oranları arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. En yüksek doluluk oranı Güzelhisar Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviyeler Tahtalı ve Gördes barajlarında kaydedildi.

Ürkmez ve Balçova barajlarında sınırlı toparlanma görülürken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı orta seviyelerde yer aldı.

Tahtalı Barajı: %2,55

Balçova Barajı: %15,74

Ürkmez Barajı: %11,73

Güzelhisar Barajı: %43,42

Gördes Barajı: %0,00

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %23,88