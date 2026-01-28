Son Mühür / Erkan Doğan - Son günlerde skandallarla anılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne görevlendirilen Prof.Dr. Yaprak Üstün, hızlı başladı. Hafta sonu dahi hastaneye giden Üstün’ün kurumda üst düzey bir disiplin uyguladığı öğrenildi.

Sorun yumağı Bayraklı Şehir Hastanesi’nde değişim!

Açıldığı günden beri, ‘Depreme dayanıksızlığı’, ‘Hastaların kampüsün büyüklüğü nedeniyle servisler arasında kaybolması’ , ‘Sterilizasyon ünitesindeki aksaklıklar’ gibi bir dizi sorun ve şikayetle gündeme gelen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’ne geçtiğimiz yıl aralık ayında önemli bir değişim yaşandı. Görev süresi biten Prof.Dr. Orhan Gökalp’ın yerine Etlik Zübeyde Hanım Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim olarak görev yapan Prof.Dr. Yaprak Üstün atandı. Hastanedeki sorunlarla baş etmede zorluk yaşadığı belirtilen Gökalp’ın özel bir hastaneye transfer olduğu öğrenilmişti.

Başhekim Yaprak, hafta sonu hastaneye geldi, başhekim yardımcılarını sordu !

25 Aralık 2025 tarihinde başhekimlik koltuğuna oturan Prof.Dr. Yaprak Üstün hızlı başladı. Üstün’ün hastane müdür ve müdür yardımcılarına bağlı olan birimleri hastane başhekimlerine bağladığı, kurumda üst düzey disiplin uyguladığı ifade edildi. Sağlık kulislerinde, Başhekim Üstün’ün hafta sonu hastaneye gittiği, ‘Başhekim yardımcıları benim geleceğimden haberleri vardı, niye kurumda yoklar” dediği ifade ediliyor.

AK Parti’den başhekime tam destek

AK Parti İl Teşkilatı’na yakın isimler, “Yaprak hocamız çok başarılı ve disiplinli bir yönetici. Hocamızın bazı sorunların yaşandığı Bayraklı Şehir Hastanesi’ni daha iyi bir konuma ulaştıracağını düşünüyoruz” dedi. Kulislerde, bazı başhekim yardımcılarının başka hastanelerde boş kadro aradıkları da ifade ediliyor.