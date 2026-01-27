Son Mühür/Merve Turan- İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Başkanı Mehmet Kuzu ile iş insanı ve site–kooperatif yönetim kurulu üyesi Merve Özmelek arasında yaşanan anlaşmazlık, adli sürece dönüştü. Taraflar karşılıklı olarak karakolluk olurken, Özmelek yaşananların arka planını Son Mühür’e anlattı.

Üslup sorunu

Merve Özmelek, uzun yıllar Konak’ın Yenişehir semtindeki site ve kooperatifin muhasebesini tutan Mehmet Kuzu ile aralarında yaşanan sorunun, muhasebe ücretleri ve çalışma sürecindeki tutum nedeniyle başladığını söyledi. Özmelek, Kuzu’nun kooperatiften “fahiş muhasebe ücretleri” talep ettiğini, ayrıca pozisyonunu kullanarak kooperatif çalışanlarına ve memurlara karşı hakaret boyutuna varan ifadeler kullandığını iddia etti.

Özmelek, “Çalışanlara ‘Gel lan buraya, şuraya git, ben kimim biliyor musun?’ gibi ifadelerle hitap ediyordu. Bu üslup kabul edilemezdi” dedi.

“Görevden aldık, yerine yeni isimler getirdik”

Söz konusu davranışlar nedeniyle Mehmet Kuzu’yu muhasebecilik görevinden aldıklarını belirten Özmelek, yerine yeni ve farklı isimlerle çalışmaya başladıklarını aktardı. Bu kararın ardından gerginliğin tırmandığını savunan Özmelek, Kuzu’nun durumu kişiselleştirdiğini öne sürdü.

“Tehditvari sözler ve fiziksel yaklaşma iddiası”

Olayın esnaf ziyareti sırasında büyüdüğünü ifade eden Özmelek, kooperatif avukatıyla birlikte denetçi ziyareti yaptıkları sırada Mehmet Kuzu’nun yanına “iri yarı” bir kişi alarak geldiklerini ileri sürdü. Özmelek, Kuzu’nun üzerine yürüdüğünü, tehditvari sözler sarf ettiğini ve çevredeki esnafa yönelik küçük düşürücü ve hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia etti.

Özmelek, “Yanımdaki avukat araya girmeseydi üzerime yürüyecekti. Hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldım” diye konuştu.

“Uzaklaştırma kararı alındı”

Yaşananlar sonrası yargı yoluna başvurduklarını belirten Özmelek, Mehmet Kuzu hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı alındığını söyledi. Sürecin avukatı tarafından takip edildiğini de sözlerine ekledi.