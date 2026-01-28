Son Mühür- Bayındır Belediyesi, kasasını güçlendirmek için daha önce sıkça başvurduğu arsa satışlarına bir yenisini daha ekledi. Belediye mülkiyetinde bulunan 16 taşınmazı satış yoluyla elden çıkarmaya hazırlanıyor.

Satış listesinde zeytinlik, bahçe ve kavaklık niteliğindeki araziler de yer alırken, taşınmazların toplam büyüklüğünün 14 bin 269 metrekare olduğu belirtildi.

Belediye tarafından ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlardan yaklaşık 12 milyon 686 bin TL gelir elde edilmesi öngörülüyor. Söz konusu ihalelerin 10 Şubat’ta yapılacağı kaydedilirken, satışların belediye bütçesine önemli bir kaynak yaratması hedefleniyor.