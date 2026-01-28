Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’nde ilan edilen unvan değişikliği sınavındaki kadro sayılarını ve ‘görevde yükselme’ sınavının hiçe sayılmasını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelere bulundu.

Reşat Bozat: Açıklanan kadro sayıları personelin aklıyla alay etmektir

İzBB ve İZSU’nun unvan değişikliği sınavında açıkladığı kadro sayılarının ‘komik’ olduğunu vurgulayan ve belediyenin tavrını eleştiren Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü’nde ilan edilen ‘Unvan Değişikliği’ sınavındaki komik kadro sayılarına ve ‘Görevde Yükselme’ sınavının hiçe sayılmasına karşı emekçilerin yükselen haklı talepler konusunda Belediye idaresini uyarıyoruz. Binlerce personelin çalıştığı, İzmir’e gece gündüz hizmet veren bu devasa kurumlarda, Unvan Değişikliği sınavı için açıklanan kadro sayıları personelin aklıyla alay etmektir. Bu rakamlar, yıllardır dirsek çürüten, eğitimini tamamlayan ve emeğiyle yükselmek isteyen personelin önüne örülmüş bir duvardır.” diye konuştu.

“Liyakat kazanacak, emekçi kazanacak”

Son olarak, vekalet sisteminin liyakati öldüreceğinin ve sadakati ödüllendireceğinin altını çizen Başkan Bozat, liyakatin kazanacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Kurumun her köşesinde ‘Vekil Müdür’ ve ‘Vekil Şef’ tablosu hakimken, asıl kadroların sınava açılmaması bir ihmal değil, bilinçli bir tercihtir. Vekalet sistemi; liyakati öldürür, sadakati ödüllendirir. Emekçi personel; sınav beklerken, ‘atama’ yoluyla koltukların doldurulması kabul edilemez. Olması gereken adalet sınavın formalite icabı yapılmasında değil, hak edenin hak ettiği koltuğa oturmasındadır.

Unvan Değişikliği için kırıntı düzeyinde kadro açılırken, Görevde Yükselme sınavının adının dahi anılmaması tam bir ‘yönetim komedisidir’. Kariyer basamaklarını tırnaklarıyla kazıyarak çıkmak isteyen işçinin, memurun yolu neden kapalıdır? Belediye yönetimini uyarıyoruz: Emekçinin yükselme hakkı, birilerinin inisiyatifine veya siyasi tercihine bırakılamaz.’ Bizler torpil değil, adalet istiyoruz. Vekaletle yürütülen tüm kadroların derhal Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına dahil edilmesini talep ediyoruz. İzmir’in yükünü sırtlayan personelin, kendi kurumunda ‘üvey evlat’ muamelesi görmesine izin vermeyeceğiz. Liyakat kazanacak, emekçi kazanacak.”