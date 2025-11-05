İzmir'in Menemen ilçesi, 2 Kasım tarihinde meydana gelen ve aile içi şiddetin dehşet verici boyutunu gözler önüne seren bir olayla sarsıldı. 30 Ağustos Mahallesi'nde seyir halindeki otomobiliyle yol kenarında yürümekte olan eski eşi Hatice E. (37) ve 8 yaşındaki oğlu K.Y.'ye kasten çarptığı iddia edilen Hamit Göksel Y. (44) isimli şahıs, güvenlik güçlerince yakalanarak tutuklandı. Olay, sarsıcı şiddet geçmişi olan bir kişinin gerçekleştirdiği akıl almaz bir saldırı olarak kayıtlara geçti.

Saldırı sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı

Hamit Göksel Y.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Hatice E. ve oğlu K.Y., olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle eski eş Hatice E.'nin ayak bileğinde ve kaburgalarında çok sayıda kırık oluştuğu belirlendi ve kadının hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi. Neyse ki, 8 yaşındaki küçük K.Y.'nin durumu annesine göre daha iyiydi; hafif yaralarla atlattığı bu korkunç saldırı sonrasında tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Şüpheli olay yerinden kaçtı, geçmişi şiddetle dolu

Saldırının hemen ardından aracıyla olay yerinden hızla uzaklaşan Hamit Göksel Y., polis ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucunda kısa sürede yakalandı. Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada, Hamit Göksel Y.'nin sabıkasının kabarık olduğu ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Özellikle eski eşi Hatice E.'ye yönelik şiddet geçmişi dikkat çekiyor; zanlının daha önce de eşine fiziksel şiddet uyguladığı, hatta burnunu kırdığı ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldığı ortaya çıktı. Bu çarpıcı detaylar, yaşanan son olayın sıradan bir trafik kazası değil, kasıtlı bir şiddet eylemi olduğu şüphesini güçlendirdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Hamit Göksel Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' ve benzeri suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.