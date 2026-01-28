Son Mühür - Geçen hafta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Ankara merkezli Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şüphelinin gözaltına alındığı, dosyada yaklaşık 800 şüphelinin bulunduğu kamuoyuna açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun yaklaşık dört aylık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirildiğini belirterek, şüphelilerin bağlantıları ve faaliyetlerinin detaylı biçimde tespit edildiğini duyurdu.

PMYO yerleşkesinde gözaltı ve firar iddiası

Operasyonun ardından İzmir Emniyeti’ne ait yerleşkelerde yeterli nezarethane bulunmaması nedeniyle çok sayıda şüphelinin İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nun spor salonunda gözaltında tutulduğu ileri sürüldü. Bu süreçte okul personelinin görevlendirildiği, gözaltı işlemlerinin fiilen okul yönetimi tarafından yürütüldüğü iddia edildi.

Aynı süreçte PMYO yerleşkesinden sekiz şüphelinin firar ettiği, ayrıca bir şüphelinin de adliyeden kaçtığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Firar eden şüphelilerden birinin henüz yakalanamadığı belirtildi.

“Bu nasıl bir güvenlik zafiyeti?”

CHP’li Murat Bakan, yaşananları “ciddi güvenlik zafiyeti” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: “‘Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu’ yapılacak, gözaltındakiler firar edecek. Dört ay hazırlık yapılacak, gözaltına alınan şüpheliye dört saat sahip çıkılamayacak. Sekiz şüpheli yerleşkeden, biri adliyeden kaçacak. Bu nasıl bir skandal? Bunun sorumlusu kim? Operasyonları ‘gereği yapıldı’ diyerek duyuruyorsun, peki bu zafiyetin gereği yapılacak mı?”

Yerlikaya’ya beş maddelik soru önergesi

Murat Bakan tarafından TBMM’ye sunulan yazılı soru önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan şu sorulara yanıt istendi:

1- İzmir merkezli operasyon kapsamında toplam kaç kişi gözaltına alındı? Dosyada adı geçen toplam şüpheli sayısı kaçtır?

2- “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu” olarak duyurulan bu çalışma, İzmir Emniyeti yerleşkelerindeki nezarethane ve fiziki kapasite dikkate alınarak mı planlandı?

3- Şüphelilerin önemli bir bölümünün PMYO yerleşkesine sevk edilmesinde, şüphelilerin örgüt içindeki konumları ya da siyasi, idari, ekonomik bağlantıları etkili oldu mu? Olmadıysa, bu tercihin gerekçesi nedir?

4- PMYO yerleşkesinden kaç şüpheli firar etti? Kaçı yakalandı, kaçı halen firaridir? Firar edenlerin örgüt içindeki konumları ve olası bağlantıları Bakanlık tarafından tespit edildi mi?

5- Gözaltı sürecinde yaşanan güvenlik zafiyetlerinde planlama, koordinasyon veya uygulama aşamalarında sorumluluğu bulunan kişiler kimlerdir?