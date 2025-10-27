Selin Yağcıoğlu, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya paylaşımları, kariyer gelişimi ve özel yaşamındaki ilişkileriyle geniş bir takipçi kitlesi edindi. Özellikle Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karıştıktan sonra Yağcıoğlu’nun hayatı daha çok merak edilmeye başlandı. Dijital içerik üreticisi kimliğiyle Instagram başta olmak üzere birçok platformda aktif yer alıyor.

Sosyal medyada ve magazin basınında çıkan iddialara göre, Kerem Bürsin’in Melisa Sabancı Tapan ile ilişkisini bitirdikten sonra Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu öne sürülüyor. Her iki isim de ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Magazin haberlerinde ve yakın çevresinden gelen yorumlara göre ikilinin bir süredir birlikte olduğu sıklıkla gündeme geliyor.

Selin Yağcıoğlu Kimdir?

Selin Yağcıoğlu, 15 Kasım 1990’da İstanbul’da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Yağcıoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Kariyerine spor spikerliğiyle başladı; 1,5 yıl FB TV’de, 6 ay A Spor’da görev aldı. Ardından insan kaynakları alanında çalıştı ve 2017’den sonra influencer olarak dijital platformlarda öne çıktı. Instagram’da yaklaşık 838 bin takipçisi bulunuyor. Fiziksel özellikleriyle ilgili olarak 169 cm boyunda ve 50 kilo olduğu biliniyor.

Yağcıoğlu, 2018’de Gökhan Balarısı ile evlendi ve Su isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. Evliliği kısa sürdü; sonrasında anne olarak hayatına Su ile devam ediyor. YouTube’da 220 bin aboneye ve Instagram’da 1 milyondan fazla takipçi sayısına sahip. Hem içerik üretimi hem sosyal medya paylaşımları sayesinde birçok marka ve projeyle iş birliği yapıyor.

Selin Yağcıoğlu Kerem Bürsin ile Sevgili mi?

Son aylarda magazin kulislerinde Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’nun birlikte olduğu sıkça konuşuluyor. Bürsin’in Melisa Sabancı Tapan ile ayrılığından sonra bu ilişki gündeme geldi. İkilinin yakın çevresi tarafından aşk yaşadıkları doğrulansa da iki ünlü isim ilişkilerini kamuoyunun odağına taşımamaya özen gösteriyor. Magazin sayfalarında “yılın en sürpriz çifti” olarak anılıyorlar.

Yoğun ilgiden dolayı sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldı. Kerem Bürsin’in set temposuna rağmen Selin Yağcıoğlu ile vakit geçirdiği söyleniyor. Her iki isim son dönemde ilişkilerini gizli tutma kararı aldı; ancak magazin haberlerinde ikilinin birlikte olduğu ve ilişkilerinin mutlu şekilde sürdüğü öne sürülüyor.

Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor?

Selin Yağcıoğlu, 1990 doğumlu ve şu an 34 yaşında. İstanbul’da dünyaya gelen Yağcıoğlu’nun kökeni Trabzon’a dayanıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim aldıktan sonra spor spikerliği ve insan kaynakları alanında çalıştı, sonrasında sosyal medya fenomeni olarak tanındı. Bugün dijital içerik üreticisi, Instagram ve YouTube fenomeni olarak kariyerini sürdürüyor.

Yağcıoğlu’nun spor spikerliği geçmişi, sosyal medya paylaşımları ve dijital iş birlikleriyle başarı merdivenlerini hızla tırmandı. Özellikle Influencer kimliğiyle reklam, marka iş birlikleri ve sosyal medya üzerinden projelerde yer alıyor. Anne kimliği, aktif sosyal medya kullanımı ve dijital girişimleriyle dikkat çekiyor ve takipçi sayısı her geçen gün artıyor.