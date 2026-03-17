Eğlence, vlog ve sosyal deney videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan genç içerik üretici, daha önce de televizyon projelerinde yer almıştı. Özellikle genç kuşak üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan Işıtmak'ın yarışmaya dahil olması, Survivor 2026'nın izlenme oranlarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Orkun Işıtmak kimdir?

Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996'da İzmir'de dünyaya geldi. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ancak eğitimini tamamlamadı. 2012 yılından itibaren eğlence ve oyun odaklı videolar üreterek YouTube kariyerine adım atan Işıtmak, kısa sürede platformun en çok izlenen isimlerinden biri haline geldi.

Orkun Işıtmak'ın YouTube başarısı

2010 yılında açtığı YouTube kanalı, bugün 12,3 milyonun üzerinde aboneye ve 5 milyarı aşan toplam görüntülenmeye sahip. Kanalında 2 binden fazla video bulunan Işıtmak, Türkiye'nin dijital içerik alanındaki en üretken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2018 yılında düzenlenen 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi YouTuber/Instagrammer" kategorisinde ödül kazandı.

Orkun Işıtmak'ın televizyon kariyeri

Işıtmak, dijital platformdaki başarısını televizyon dünyasına da taşıdı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan ve yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Exatlon Challenge Türkiye programında sunuculuk görevini üstlendi. Toplam 1 sezon 15 bölüm süren yapım, Işıtmak'ın TV ekranlarındaki ilk ciddi deneyimi oldu. Ardından YouTube'da başlattığı "Kirli Çamaşırlar" formatını Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e aktardı.

Survivor 2026'da neler bekleniyor?

Orkun Işıtmak'ın Survivor kadrosuna eklenmesi, yarışmanın hem sosyal medya etkileşimini hem de genç izleyici kitlesini artırması bekleniyor. Dijital dünyada milyonlarca takipçisiyle güçlü bir topluluk oluşturan Işıtmak, ada koşullarında fiziksel ve psikolojik dayanıklılığını test edecek. Acun Ilıcalı'nın bu sürpriz hamlesinin yarışmanın seyrini nasıl değiştireceği merakla bekleniyor.