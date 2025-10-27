Fatih Ürek’in sağlık durumu kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Ünlü sanatçı, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Olay sonrası yakınları ve hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, Ürek’in durumunun kritik seyretmeye devam ettiği belirtildi. Kalp krizi yaşadıktan sonra yaklaşık yirmi dakika boyunca kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğü açıklandı.

Ürek, İstanbul Etiler’deki Liv Hospital Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyor. Hastane yetkilileri, sanatçının uyutulduğunu ve doktorlar tarafından sürekli takibe alındığını ifade etti. Sağlık kontrolleri kapsamında beyin sapında oluşan hasarın etkileri gözleniyor. Taburcu olmasına dair alınan bir karar bulunmuyor, süreç hassasiyetle takip ediliyor ve kamuoyunu bilgilendirmek adına hastane sık aralıklarla açıklama yapıyor.

Kardeşleri ve menajeri, sosyal medya üzerinden sanatçı hakkında çıkan ölüm haberlerini yalanladı ve Fatih Ürek’in yaşadığını, tedavisinin sürdüğünü belirtti. Hekimler, Ürek’in sağlık durumunu sabit tutmaya çalışıyor; ancak kritik pozisyon devam ediyor. Ünlü sanatçının uyandırılması ve vücut fonksiyonlarının normale dönmesi için doktorlar tamamen kontrollü şekilde ilerliyor.

Fatih Ürek Hangi Hastanede Tedavi Görüyor?

Fatih Ürek, İstanbul Etiler’de bulunan Liv Hospital’da tedavi altında. Hastaneye kaldırıldığı andan itibaren yoğun bakım ünitesine alındı ve uzman hekimler tarafından yakından izleniyor. Liv Hospital’ın yaptığı yazılı açıklamada, Ürek’in kalp krizi sonrası hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi, ancak hâlâ kritik süreçte olduğu vurgulandı. Hastanenin açıklamasında, değerli sanatçının durumunun stabil olduğu ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı yer aldı.

Hastane kaynakları, Ürek’in geçmiş sağlık durumu hakkında detay vermedi, ancak yapılan açıklamalara göre iki yıl önce stent takıldığı ve bu dönemlerde kalp damarlarında tromboz oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Hastanede yapılan anjiyoplasti işlemi ile damar açıldı, sanatçı şu an entübe edilmiş halde ve yoğun bakımda uyutuluyor.

Fatih Ürek’in Son Sağlık Durumu

Sanatçının sağlık süreci şu anda kritik evrede bulunuyor. Kalp krizi sonrası yaklaşık yirmi dakika boyunca kalbinin durması ciddi bir komplikasyon oluşturdu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülmesi sonrası organ fonksiyonları ve beyin hasarı açısından hassas bir takip süreci başladı. Şu an için taburcu olması ya da yoğun bakımdan çıkarılması gündemde değil, doktorlar süreci hassas şekilde izliyor.

Kardeşleri ve menajeri yaptığı açıklamalarda, Ürek’in yaşadığını ve fişinin çekilmediğini, sürecin tamamen doktorların kontrolünde ilerlediğini söyledi. Ünlü sanatçının yakınlarını veda etmeye çağırmış olduğu iddiaları gündeme gelse de hastane, sanatçının yoğun bakımda gözlem altında olduğunu ve yaşam bulgularının kontrol altında bulunduğunu belirtti. Vücut fonksiyonlarının tam olarak normale dönüp dönmeyeceği için sürecin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

Kalp Krizinden Sonra Tedavi Süreci

Fatih Ürek’in hastaneye kaldırılması sonrasında yapılan ilk müdahalede kalbine CPR uygulandı ve yaklaşık yirmi dakikanın ardından hayata döndü. Hastaneye ulaştığında bilinci kapalıydı ve bazı organ fonksiyonları takip altına alındı. Yapılan anjiyoplasti ile damar açıldı, yoğun bakım ekibi oksijen seviyesi ve diğer hayati bulguları düzenli kontrol ediyor. Kalp krizi sonrası benzer durumlarda ilk 6 saat özellikle kritik olarak tanımlanıyor. Ünlü sanatçı hala uyutulmuş halde tutuluyor ve sürecin ilerleyişi doktorların kararıyla şekilleniyor. Hastanede kalp krizi, stent trombozu ve beyin fonksiyonlarının kontrolü temel öncelik oldu.

Fatih Ürek, halen Liv Hospital’da yoğun bakımda ve sağlık durumu kritik biçimde izleniyor. Süreçle ilgili yeni gelişmeler oldukça hem hastane hem yakınları kamuoyuna açıklama yapıyor.