Pazar akşamları ekrana gelen dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Güner Özkul'un kadroya dahil olması ise yapımın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Peki Güner Özkul kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde rol aldı?

Güner Özkul kimdir?

Güner Özkul, 1 Şubat 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Bizim Aile ve Aile Şerefi gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Münir Özkul; annesi ise Suna Selen. Güner Özkul, 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını da tamamlayan sanatçı, üniversitenin Sinema-TV bölümünde doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Oyunculuğun yanında farklı kariyerler

Güner Özkul, oyunculuk dışında grafikerlik, mankenlik ve seslendirme sanatçılığı alanlarında da faaliyet gösterdi. Babasından aldığı sanat mirasını farklı disiplinlerde değerlendiren Özkul, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif şekilde yer alıyor.

Güner Özkul'un yer aldığı dizi ve filmler

Güner Özkul'un kariyerinde öne çıkan projeler arasında Muhteşem Yüzyıl (Yahudi Sarraf Rakel Hatun), Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Neredesin Firuze (Neval), Doktorlar (Ceylan), Sihirli Annem, Canımın İçi (Nurten) ve Sen de Gitme (Yeşim) gibi yapımlar bulunuyor. Sinema tarafında ise Vezir Parmağı, İçimdeki Hazine, Babam, Eve Giden Yol 1914 ve Şellale gibi filmlerde rol aldı. Şimdilerde ise Doktor Başka Hayatta dizisindeki Nuran karakteriyle ekranlara geri dönen Güner Özkul, 60 yaşında ve kariyerine güçlü bir şekilde devam ediyor.

Münir Özkul'un mirası ekranlarda yaşıyor

Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden Münir Özkul, 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Kızı Güner Özkul ise babasının bıraktığı sanat geleneğini hem akademik hem de profesyonel alanda sürdürüyor. Doktor Başka Hayatta dizisindeki Nuran rolü, Güner Özkul'un uzun bir aradan sonra izleyiciyle yeniden buluştuğu proje olarak dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümleriyle birlikte Nuran karakterinin hikayedeki ağırlığının artması bekleniyor.