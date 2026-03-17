Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında zincir marketlerin bayramın birinci günü kapalı kalması, ikinci ve üçüncü günden itibaren normal saatlerle hizmet vermesi bekleniyor. Ancak henüz tüm market zincirlerinden 2026 yılına özel resmi bir duyuru gelmedi. Vatandaşların alışverişlerini arife gününe kadar tamamlaması tavsiye ediliyor.

Arife günü marketler açık mı?

19 Mart Perşembe günü olan arife gününde A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda arife gününde marketlerin kapatıldığına dair bir uygulama yapılmadı. Vatandaşlar son dakika ihtiyaçlarını arife günü karşılayabilir.

Bayramın birinci günü marketler kapalı mı?

20 Mart Cuma, yani bayramın birinci günü A101, BİM ve ŞOK marketlerinin kapalı olması bekleniyor. Geçmiş yıllarda bu üç zincir market bayramın ilk günü hizmet vermemişti. Migros ise bayramın birinci günü sabah saatlerinde kapalı kalıp öğleden sonra sınırlı saatlerle açılabiliyor. AVM içindeki şubeler ise alışveriş merkezinin saatlerine göre farklılık gösterebiliyor.

Bayramın 2. ve 3. günü marketler açık mı?

21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerinde zincir marketlerin büyük çoğunluğunun normal mesai saatlerine dönerek hizmet vermesi bekleniyor. A101 09.00-21.30, BİM ve ŞOK 09.00-21.00, Migros ise 10.00-22.00 saatleri arasında çalışıyor. Ancak bu saatler bölgeden bölgeye ve şubeden şubeye değişiklik gösterebiliyor. Alışveriş öncesi en yakın şubenin çalışma saatlerinin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Bayram alışverişi için ne zaman gitmeli?

Uzmanlar, bayram alışverişinin mümkünse 18 veya 19 Mart'a kadar tamamlanmasını öneriyor. Arife günü marketlerde yoğunluk yaşanması kaçınılmaz olduğundan, temel gıda ürünleri, tatlı malzemeleri ve bayram ikramlıklarının birkaç gün öncesinden temin edilmesi hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de kasalarda bekleme süresini kısaltıyor. Mahalle bakkalları ve küçük esnaf ise bayramın birinci günü dahil genellikle sınırlı saatlerle açık kalabiliyor. Ancak bu tamamen işletme sahibinin tercihine bağlı.