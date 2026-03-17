TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Yemekteyiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden iddialı yarışmacılarla izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın 4. gün yarışmacısı Serdar Delibaş, hem mutfaktaki performansı hem de samimi tavırlarıyla dikkat çekti. 200 bin TL'lik büyük ödül için yarışan Serdar Bey'in hikayesi, ekran başındakileri oldukça duygulandırdı.

Yemekteyiz Serdar Delibaş kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 16-20 Mart haftasında 4. gün yarışmacısı olarak mutfağa giren Serdar Delibaş hakkında şu ana kadar paylaşılan bilgiler sınırlı. Yarışmacının kişisel hayatına dair detayların programın yayınlanan bölümlerinde ortaya çıkması bekleniyor. Serdar Bey, programda anlattığı yaşam öyküsüyle izleyicilerin gönlünü kazanmayı başardı.

Yemekteyiz 16-20 Mart haftası yarışmacıları

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu haftanın yarışmacı kadrosu şu şekilde oluştu: 1. gün Melek Aydın, 2. gün Başak Erdoğan, 3. gün Kenan Kolburan, 4. gün Serdar Delibaş ve 5. gün Serap Öz. Haftanın en güçlü rakibi olarak gösterilen Serdar Bey, 3. gün yarışmacısı Kenan Kolburan tarafından da en ciddi aday olarak işaret edildi.

Yemekteyiz nasıl bir program?

İngiliz televizyon formatı Come Dine With Me'den uyarlanan Yemekteyiz, Türkiye'de ilk olarak 2008 yılında Show TV'de ekrana geldi. Ardından Fox kanalına geçen yapım, 2017'den bu yana TV8'de yayın hayatına devam ediyor. Zuhal Topal'ın enerjik sunumuyla milyonları ekrana kilitlemeye devam eden programda, dış ses karakterini seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel üstleniyor. Her hafta 5 farklı yarışmacı kendi gününde menüsünü hazırlayarak diğer yarışmacılara sunuyor. Cuma günü yapılan final değerlendirmesinde en yüksek puanı toplayan yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Zuhal Topal'ın verdiği puanlar da yarışmanın seyrinde kritik bir rol oynuyor.