Eğitimci bir ailede büyüyen Karacehennem, özellikle TV programları ve gazete yazıları ile geniş bir kitleye ulaştı. Çocuk ve genç psikolojisi üzerine eğitim aldıktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimi zor çocuklarla ilgili yüksek lisans yaptı. Amerika’da ise evlilik ilişkisi, aile içi iletişim ve yaşam koçluğu üzerine kendisini geliştirdi. 25 yıl Amerika ve İsviçre’de yaşayan Karacehennem, danışmanlık ve eğitim projeleri ile uluslararası çapta başarı elde etti. Amerika’da en başarılı 200 kadın arasına seçildikten sonra 2000 yılında Türkiye’ye döndü ve kariyerini ülkesinde devam ettirmeye karar verdi.

Selin Karacehennem kimdir?

Selin Karacehennem, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çocuk Psikolojisi bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans tamamladı ve Amerika’da evlilik ilişkisi ve yaşam koçluğu üzerine eğitim aldı. İnsan ilişkileri, çocuk ve genç uyumu, evlilik danışmanlığı gibi konularda çalışmalar yaptı. 2009’da “Evlilik Sanatı”, 2011’de “Adab-ı Aşk” gibi kitaplar yayımladı. Uzmanlığı sayesinde televizyon ve radyo programlarında sıkça yer alıyor.

Kaç yaşında, eşi kim?

Karacehennem, 77 yaşında ve uzun süredir evli. 1968 yılında Tunç Karacehennem ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Ayşe ve Kaya adında iki çocuğu dünyaya geldi. Evlilik sanatına dair yazıları, danışmanlık hizmetleri ve eğitim seminerleriyle tanınıyor. Ayrıca Flaş TV’de halen ilişki danışmanı olarak program yapıyor ve medya aracılığıyla toplumun her kesimine faydalı olmaya çalışıyor. Hem akademik hem de pratik bilgisiyle pek çok kişiye örnek oldu ve evlilik-ilişki terapisi alanının öncü isimlerinden biri olarak gösteriliyor.