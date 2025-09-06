İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Karahasanoğlu, görevi Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'den devralacak. Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu'nun uzmanlık alanları Osmanlı tarihi, özellikle 18. yüzyıl Osmanlı kurumları ve medeniyeti. Akademik çalışmalarında Osmanlı kurumları, tarih yazımı ve ben-anlatıları (kişisel tarih anlatıları) üzerine odaklanıyor. Tarih alanında birçok uluslararası yayın ve akademik dergide makaleleri bulunuyor. Osmanlı tarihinin sosyal ve kültürel yönleri, tarih yazımı yöntemleri ve Osmanlı toplumundaki birey anlatıları gibi konularda derinlemesine araştırmalar yapıyor. Ayrıca, TÜBA tarafından üstün başarılı genç bilim insanı ödülü aldı ve tarihi anlatılara dair önemli akademik katkılar sundu.

Selim Karahasanoğlu kimdir?

Akademik geçmişi oldukça zengin olan Karahasanoğlu, 2001’de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, doktorasını ise New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton'da tamamladı. 2013’te doçent, 2019’da profesör unvanlarını aldı. 2022-2025 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Osmanlı tarihi, tüketim kültürü ve ben-anlatıları alanında uluslararası akademik çalışmaları bulunuyor. Ayrıca TÜBA tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü aldı.x

Atamanın üniversite için yeni vizyon ve akademik gelişim açısından önemli olduğu belirtiliyor. Karahasanoğlu'nun görevine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Bu bilgilerin üzerine "Serhat İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin yeni rektörü kimdir?" sorusuna cevaben böyle bir atama oldu dersek doğru ve güncel olur. "Serhat" ibaresiyle ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Üniversitenin uzmanlık alanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin uzmanlık ve eğitim alanları geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Üniversitede başlıca fakülteler ve bölümler şunlar:

Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Fakültesi (Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Eğitim Programları ve Öğretim vb.)

Fen Edebiyat Fakültesi (Arkeoloji, Matematik, Psikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı gibi)

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Mimarlık Fakültesi (Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama)

Mühendislik Fakültesi (Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği)

Sağlık Bilimleri Fakültesi (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik)

Tıp Fakültesi (İngilizce eğitim dahil)

Üniversitede ayrıca lisansüstü programlar, yüksek lisans ve doktora programlarıyla da çeşitli alanlarda akademik uzmanlık geliştirme imkanı sunuluyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi, disiplinler arası ve yenilikçi akademik çalışmalar yapmaya önem veriyor.