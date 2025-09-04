Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan kesintinin yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa bölgesini de etkilediğini duyurdu.

"Google, Android ve bağlı servislerdeki kesinti; Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan bir sorun. Süreci yakından takip ediyoruz," dedi.

YouTube, Gmail, Google Haritalar ve Android Hizmetleri Etkilendi

Yaşanan kesinti, Google’ın birçok temel hizmetini kapsıyor. Özellikle YouTube, Gmail, Google Arama, Google Haritalar ve Android işletim sistemine bağlı servisler büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Kullanıcılar, YouTube’a girdiklerinde videoların açılmadığını, arama çubuğunun çalışmadığını ve sayfaların donduğunu bildiriyor.

Ayrıca Android telefon kullanıcıları da Google Play, Google Asistan ve diğer bağlı uygulamalarda senkronizasyon sorunları yaşıyor.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Google merkezli bu kesinti kısa sürede sosyal medya platformlarında gündeme oturdu. Kullanıcılar, özellikle YouTube’a erişememek nedeniyle tepkilerini dile getirirken, birçok kişi kesintinin nedenini anlamaya çalıştı. “#YouTubeDown” ve “#GoogleKesildi” gibi etiketler X (Twitter) üzerinde trend listelerine girdi.

Uzmanlardan İlk Değerlendirme: Altyapı Kaynaklı Olabilir

Uzmanlar, yaşanan bu kesintinin muhtemelen Google’ın Avrupa veri merkezlerinde yaşanan bir altyapı probleminden kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Henüz Google cephesinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, sistemlerin yavaş yavaş toparlanmaya başladığına dair bazı işaretler bulunuyor.

Yetkililer Süreci Takip Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın süreci doğrudan takip ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Sayan, yaşanan aksaklıkla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti. Şu ana kadar yaşanan kesintinin güvenlik veya siber saldırı kaynaklı olmadığı düşünülüyor.