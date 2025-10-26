Son Mühür/ Osman Günden- Selena Gomez, 23 Ekim’de yayınladığı “In The Dark” adlı yeni şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir dönüş yaptı. Kısa sürede 1,5 milyon izlenmeyi geçen klip, sadece müzikal yönüyle değil, Gomez’in yeni imajıyla da dikkat çekti. Karanlık tonların hakim olduğu klipte ünlü yıldızın tarzı, hayranları tarafından “önceki Gomez’den çok farklı” olarak yorumlandı.

Estetik iddiaları yeniden gündemde

Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, Gomez’in yüz hatlarındaki değişimin “abartılı” olduğunu öne sürdü. Birçok kişi, “Botoksu fazla kaçırmış”, “Yüz ifadesi tamamen değişmiş” gibi eleştirilerde bulundu. Bazı hayranlar ise Gomez’in son görünümünü beğendiğini belirterek, “Her haliyle güzel” yorumlarıyla destek verdi.

Sosyal medya “Ceylan Gomez” esprileriyle doldu

Tartışmalar büyürken, bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının son halini Türk halk müziği sanatçısı Ceylan’a benzetti. “Ceylan Gomez olmuş”, “Bu bildiğin Ceylan!” gibi yorumlar kısa sürede viral hale geldi. Mizahi paylaşımlar, kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.

Gomez cephesinden henüz açıklama yok

Selena Gomez’in yüzündeki değişimle ilgili iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ünlü sanatçının son dönemde sık sık farklı makyaj teknikleri ve filtreler kullanması, estetik tartışmalarının ardındaki en olası neden olarak gösteriliyor.