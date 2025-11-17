Son Mühür / Yağmur Daştan - Efes Selçuk Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Efes Alt Kapı Otoparkı işletme yetkisi anlaşmazlığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Son olarak, Efes Alt Kapı Otoparkı’nın bakanlık tarafından tahliye edilmesine tepki gösteren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in “Kasım 2024’te Meryem Ana Evi’nden, 17 Kasım 2025 itibarıyla da Efes Alt Kapı’dan belediyenin varlığı tamamen sonlandırıldı. Yürütmeyi durdurma talebi kabul edilmiş olmasına rağmen tahliye gerçekleştirildi” açıklamalarına AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı’dan yanıt geldi.

“3 ay kira vermezsen evden çıkarırlar”

Konuyla ilgili daha önce belediyenin yürütmeyi durdurma kararı aldığını ancak bakanlığın itirazı sonrası yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını hatırlatarak açıklamalarına başlayan Bayraklı, “Başkan’ın söylediklerinin hepsi geçersiz. Zaten yüzde 40’ını belediye, yüzde 60’ını ise bakanlık alıyordu. Ayrıca aylık da bir kira bedeli vardı. Şu anda belediyenin 30 milyon liraya yakın borcu var. Üç ay kira vermezseniz sizi ev sahibi evden çıkarmaz mı?” ifadelerini kullandı.

“Hizmet etmeyip de ne yapacağız?”

Bakanlığın bölgede ciddi bir çalışma içinde olduğunu aktaran İlçe Başkanı Bayraklı, “Efes’te şu anda yeni dükkanlar yapılıyor. Mart ayından sonra otopark zaten yeni yerine taşınacak. Şu anda da bakanlığın kendi firması işletiyor. ‘Beton dökülüyor’ deniliyor ama bu konuda kesinlikle kuruldan gerekli izinler alındı. Burada yaklaşık 58 esnafımız var. Yıllardır bu insanlar barakaların içinde para kazanmaya çalışılıyordu. Araştırıldı ve görüldü ki en makul yer orası. Bakanlık buraya neredeyse 3 milyar TL’lik bir masraf yapıyor. Hizmet etmeyip ne yapacağız? En uygun yere karşılama yeri yapılıyor. Tüm dükkanlar da esnafın hizmetine veriliyor. Buna kim karşı durabilir? Senin sigortalayamadığın, kullanamadığın dükkanın yenisini yapıyor. Beton dökülme derken dolgu yapıldı, en uygun yere 61 tane dükkan yapılıyor ve tamamı da Efesli hak sahiplerine yapılıyor” dedi.

“Oradaki esnafın suçu ne?”

Selçuk’un uzun yıllardır CHP’li belediyeler tarafından yönetildiğinin de altını çizen Bayraklı, “Burada bu kadar güzel çalışmalar varken belediye gelip çöp tenekelerini, ışıkları söktü. Baktığınızda kanunen hiçbir demirbaşı alamaz. Tenteler sökülmüş, çöp tenekeleri alınmış. Bunlar enteresan işler. Oradaki esnaf Selçuk’un vatandaşı değil mi? Bu insanlar ciddi katı atık bedeli ödüyor. O bölge Atatürk Mahallesi olarak geçiyor. Bir belediye kendi mahallesine hizmet götürmez mi? Belediye oradaki halkı, esnafı resmen cezalandırıyor. Bakanlıkla anlaşamadın, oradaki esnafın suçu ne? Yıllardır Selçuk’u CHP’li belediyeler yönetiyor. O zaman sorarım, neden kendi döneminde Efes’i, Meryemana’yı kaybettin? Tüm belediye başkanlarının döneminde sözleşme uzatıldı ama o Efes’i ve Meryemana’yı kaybeden başkan olarak tarihe geçecek. Ayrıca baktığınızda Kuşadası, Torbalı, Tire ya da Ödemiş’in böyle bir geliri var mı? Yedi yıldan beri bu para alınıyordu, bu paralar nerede? Paranın karşılığı yatırımlar da yok” diye konuştu.