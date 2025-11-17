Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan ve DİSK/Genel-İş Sendikası’na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerde örgütlü işçiler, üç aydır ödenmeyen sosyal hakları nedeniyle geçtiğimiz hafta 4 günlük oturma eylemi gerçekleştirmişti.

ÖDEME TALEBİ VE BELEDİYE AÇIKLAMASI

Eylemin ilk gününde şube başkanları, eylemin son gününe kadar bir ödeme takvimi belirlenmesini talep etmişti. Ancak eylemin son gününde ise taraflar arasında herhangi bir uzlaşı sağlanamadı. 4 günlük oturma eylemi sonuçsuz kaldı. Sendika temsilcileri, eylemin son gününde, Pazartesi günü (bugün) yapılacak yönetim kurulu toplantısında ödenmeyen hakların Genel Merkez’e taşınacağını açıklamıştı.

SENDİKA ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Öte yandan, DİSK Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube yönetimi, İZENERJİ Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan Öztürk Kurt’u ziyaret etti. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre ziyaret sırasında İZENERJİ emekçilerinin hakları ve çalışma koşulları hakkında verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Ancak edinilen bilgilere göre, bu görüşmede günler süren eylem konusu gündeme gelmedi.

ANKARA’YA TAŞIYAN SÜREÇ

Eylemin son günü bahsedilen yönetim kurulu toplantısını sendika bugün gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar ile DİSK Genel-İş İzmir yönetim kurulu temsilcilerinin Ankara’ya gittiği ve Genel Merkez ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Sendika temsilcileri İzmir’de yaşanan işçi krizini ve ödenmeyen hakları Genel Merkez’e aktaracak ve son kararın Merkez’den alınacağı bildirildi.